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21.08.2021 18:24
Рубрика: В мире

Захарова призвала отнестись серьезно к происходящему на Украине

Текст: Александр Саможнев
Западные страны "закрывают глаза" на последовательный и планомерный саботаж со стороны Киева минского "Комплекса мер" и "нормандских" решений, рост в стране нетерпимости и неонацистских настроений. Москва призывает международное сообщество отнестись со всей серьезностью к происходящему на Украине, совместно предпринять необходимые шаги, чтобы побудить украинские власти остановить братоубийственную войну в Донбассе и прекратить массовые нарушения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам дипломата, украинские власти продолжают "штамповать" законопроекты, подготовленные без должного согласования с Донецком и Луганском и прямо противоречащие договоренностям, утвержденным резолюцией 2202 СБ ООН.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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Речь идет об одиозном законопроекте "О государственной политике переходного периода", поступившем в Верховную Раду. В нем утверждается применение в Донбассе "концепции переходного периода", предусматривающей некий "особый правовой режим", направленный на зачистку региона от нелояльных Киеву сил, и не имеющий ничего общего с Минскими соглашениями. Ни о каком особом статусе, языковых правах и амнистии для жителей Донбасса нет и речи.

При этом линия на искусственное отчуждение Донбасса от остальной части Украины сопровождается все более агрессивными высказываниями украинских чиновников, направленными на разжигание межнациональной розни. Подобные заявления, особенно со стороны официальных лиц, способствуют росту националистических проявлений, нетерпимости и насилия, приводящих к конкретным человеческим жертвам, говорится в комментарии МИД РФ.

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