Запуск "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен на 22 августа

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами компании OneWeb перенесен на вторую резервную дату - 22 августа, на 01.13 мск. Такая информация опубликована на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что запуск перенесен по просьбе заказчика для осуществления дополнительных работы на наземной системе управления и контроля космическими аппаратами. Сейчас ракета-носитель, разгонный блок и аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также сообщил в своем Telegram-канале о переносе запуска на Байконуре "по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений".

Напомним, запустить британские спутники связи с космодрома Байконур планировалось в ночь на пятницу. Затем пуск был перенесен на 21 августа. Это будет первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.