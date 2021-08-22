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22.08.2021 19:16
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: Онкологическим пациентам необходима помощь психологов

Текст: Любовь Проценко

Психологическая служба помощи пациентам с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями должна быть создана во всех профильных медучреждениях, считает академик РАН, главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев. Кроме того, в поддержке психологов нуждаются родные и близкие таких пациентов.

Фото: из личного архива А. Румянцева
России необходимо активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний - академик Румянцев

"В Центре имени Дмитрия Рогачева Отделение клинической психологии работает уже десять лет, - рассказал он. - Ежегодно сотрудниками отделения проводится свыше 5000 консультаций больным и членам их семей, медицинскому персоналу Центра. Эффект работы очевиден: выздоравливают свыше 85% пациентов. Несомненно, что такие службы необходимо открыть во всех медучреждениях, где есть необходимость в психологической помощи".

По мнению академика РАН, вопрос организации психологической помощи больным и членам их семей является точкой роста для российского медицинского образования. Медико-психологические факультеты вузов, на которых готовят клинических психологов, могут ввести дополнительную подготовку для специалистов отделений клинической психологии, полагает Румянцев.

Основатель Центра им. Д. Рогачева считает, что особое внимание стоит уделить психологической работе с медицинским персоналом, чтобы предупредить профессиональное выгорание медсестер и врачей. Как свидетельствуют исследования, более половины опрошенных медиков отмечают у себя выраженные признаки эмоционального истощения в связи с выполняемой работой. Половина респондентов готовы обратиться за психологической помощью, если появится такая возможность.

"Рак можно победить, и наша практика это доказывает. Но для этого очень важно преодолеть в том числе страхи пациентов и их близких, создать у них позитивный настрой, вселить в них надежду на выздоровление. Психологическая помощь - очень важная работа, которую должны делать квалифицированные специалисты", - заключил Александр Румянцев.

Согласно опросу пациентов, их родственников и врачей, который провели психологи службы "Ясное утро" при участии социологов НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы, 80% онкопациентов и 81% членов их семьей считают, что психологическая поддержка этим группам необходима. Однако обращались к психологу только пять процентов близких родственников и семь процентов пациентов. Более того, к специалисту обратились бы половина опрошенных онкологов, если бы имели такую возможность.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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