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22.08.2021 07:23
Рубрика: Экономика

Аналитик Роскачества рассказала о расходующих память смартфона приложениях

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала, какие приложения больше всего "пожирают" память смартфона. "Вес" приложения можно проверить в настройках. Главный фактор - тип приложения: чем больше у него функций, тем оно тяжелее. Самые тяжелые - это приложения типа Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку.

Фото: iStock
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Также много памяти занимают приложения, которым необходимо хранить чаты, музыкальные сервисы или библиотеки, пишет агентство "Прайм". В них нередко хранится по несколько копий одного объекта - например, картинки, фото или аудиофайла, отметила Гильфанова.

Аналитик рассказала, что лучше всего очищать память встроенными программными средствами. Так, на устройствах Apple есть функция "Сгрузить", которая позволит освободить место, занимаемое приложением, но сохранить при этом его документы и данные. Переустановка приложения (при условии, что оно доступно в App Store) вернет все данные.

У устройств на базе Android для очистки памяти нужно в "Настройках" выбрать "Приложения", далее - "Сортировать по размеру". Затем выбрать приложение и "Очистить данные" или "Очистить кэш".

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, что у современных смартфонов есть много возможностей, которые не нужны потребителям. Речь идет, в частности, о функциях с поддержкой 5G - для России они не актуальны из-за отсутствия сетей пятого поколения. Среди других функций, которые не получили широкого применения, эксперт назвал беспроводную зарядку, 3D-камеры, 3D-экраны, а также функцию "второй экран". Не стала популярным и "управление жестами" - пользователю гораздо проще назвать команду или найти руками.

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