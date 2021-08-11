Названы неиспользуемые функции смартфона

У современных смартфонов есть много возможностей, которые не нужны потребителям. Речь идет, в частности, о функциях с поддержкой 5G - для России они не актуальны из-за отсутствия сетей пятого поколения, рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Среди других функций, которые не получили широкого применения, эксперт назвал беспроводную зарядку.

"Она по большому счету необходима в домашних условиях или в машине - с собой гораздо удобнее иметь либо Power Bank либо обыкновенный шнур", - отметил специалист в интервью агентству "Прайм".

Не стала популярно и функция "управление жестами" - пользователю гораздо проще назвать команду или найти руками.

Среди ненужных функций Кусков также выделил 3D-камеры, 3D-экраны, а также функцию "второй экран".

"Можно вспомнить QWERTY-клавиатуру, которая была очень популярна, но сейчас гораздо легче либо набирать голосом или пальцами на обыкновенной сенсорной клавиатуре", - добавил Кусков.