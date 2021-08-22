Банки обяжут вернуть списанные в счет погашения кредитов социальные выплаты

Президент РФ Владимир Путин просит будущую Государственную Думу принять нормативный акт, который бы действительно защитил социальные выплаты граждан от списания банками.

"Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", - указал он на встрече с представителями "Единой России".

Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с правительством. "Если мы говорим, что эти деньги защищенные, то надо эти деньги реально защитить. Ничего страшного здесь не произойдет", - сказал он.