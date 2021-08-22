Бортпроводники американских авиалиний начали отрабатывать навыки самообороны

Одно из объяснений такого всплеска - нежелание пассажиров соблюдать требования об обязательном ношении маски во время полета, с чем связаны почти две трети инцидентов. Ведомство отметило, что последние из оштрафованных в этом году 34 нарушителя заплатили штрафы на общую сумму в 532 тысячи долларов (почти 40 миллионов рублей - прим. "РГ"), а самый большой штраф в размере 45 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей) был выписан пьяному мужчине, швырявшему в стюардов и пассажиров разные предметы, включая сумки ручной клади.
Для того, чтобы лучше противостоять таким пассажирам авиакомпании и начали обучать своих сотрудников основам самообороны и боевых искусств. Так, бортпроводники компаний участвуют в тренировках, организуемых Федеральной службой воздушных маршалов США. Если раньше группы обучающихся состояли из восьми человек, а занятия проводились раз в квартал, то теперь в группах минимум по десять человек, а тренировки - ежемесячно. Некоторые бортпроводники посещают их повторно, чтобы держать себя в тонусе и освоить новые приемы.
Многие авиакомпании, запретили своим сотрудникам применять в отношении пассажиров жесткие методы усмирения, например, приматывать человека скотчем к креслу. Дело в том, что впоследствии уже в адрес авиакомпании могут прийти встречные иски о причинении вреда дебоширу. В августе этого года три бортпроводника были отстранены от полетов из-за того, что они использовали скотч для усмирения пьяного пассажира, устроившего дебош на борту самолета, летевшего из Филадельфии в Майами. Он учинил драку со стюардом, а также "допустил непозволительные прикосновения" в адрес двух стюардесс. Экипажу с трудом удалось его утихомирить, но несмотря на то, что пассажир в итоге был задержан полицией и ему выписали солидный штраф, действия бортпроводников были квалифицированы чрезмерными.
К слову сказать, практика обучения боевым искусствам работников применяется и другими авиакомпаниями мира. Еще в 2015 году среди пользователей Сети большую популярность приобрели кадры, на которых стюардессы из Гонгконга посещают уроки восточных единоборств. Интересно, что они принимали участия в занятиях в своей фирменной униформе. Сделано это было для того, чтобы стюардессы научились и привыкли применять приемы боевых искусств именно в той одежде, в которой они будут утихомиривать дебоширов на борту самолета.