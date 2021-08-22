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22.08.2021 18:14
Рубрика: Экономика

Бортпроводники американских авиалиний начали отрабатывать навыки самообороны

Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
Стюардессы и стюарды американских авиалиний взялись за отработку навыков самообороны из-за участившихся в Штатах случаев дебоширства на борту самолетов. По данным Федерального управления гражданской авиации США за минувший год было зафиксировано более 3,8 тысяч таких инцидентов, что стало рекордом.

Одно из объяснений такого всплеска - нежелание пассажиров соблюдать требования об обязательном ношении маски во время полета, с чем связаны почти две трети инцидентов. Ведомство отметило, что последние из оштрафованных в этом году 34 нарушителя заплатили штрафы на общую сумму в 532 тысячи долларов (почти 40 миллионов рублей - прим. "РГ"), а самый большой штраф в размере 45 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей) был выписан пьяному мужчине, швырявшему в стюардов и пассажиров разные предметы, включая сумки ручной клади.

Фото: iStock
В США пассажирка избила стюардессу American Airlines из-за мусора

Для того, чтобы лучше противостоять таким пассажирам авиакомпании и начали обучать своих сотрудников основам самообороны и боевых искусств. Так, бортпроводники компаний участвуют в тренировках, организуемых Федеральной службой воздушных маршалов США. Если раньше группы обучающихся состояли из восьми человек, а занятия проводились раз в квартал, то теперь в группах минимум по десять человек, а тренировки - ежемесячно. Некоторые бортпроводники посещают их повторно, чтобы держать себя в тонусе и освоить новые приемы.

Многие авиакомпании, запретили своим сотрудникам применять в отношении пассажиров жесткие методы усмирения, например, приматывать человека скотчем к креслу. Дело в том, что впоследствии уже в адрес авиакомпании могут прийти встречные иски о причинении вреда дебоширу. В августе этого года три бортпроводника были отстранены от полетов из-за того, что они использовали скотч для усмирения пьяного пассажира, устроившего дебош на борту самолета, летевшего из Филадельфии в Майами. Он учинил драку со стюардом, а также "допустил непозволительные прикосновения" в адрес двух стюардесс. Экипажу с трудом удалось его утихомирить, но несмотря на то, что пассажир в итоге был задержан полицией и ему выписали солидный штраф, действия бортпроводников были квалифицированы чрезмерными.

К слову сказать, практика обучения боевым искусствам работников применяется и другими авиакомпаниями мира. Еще в 2015 году среди пользователей Сети большую популярность приобрели кадры, на которых стюардессы из Гонгконга посещают уроки восточных единоборств. Интересно, что они принимали участия в занятиях в своей фирменной униформе. Сделано это было для того, чтобы стюардессы научились и привыкли применять приемы боевых искусств именно в той одежде, в которой они будут утихомиривать дебоширов на борту самолета.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире США

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