ЦБ утвердил правила тестирования неопытных инвесторов

Банк России утвердил правила тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами, сообщила пресс-служба ЦБ. Брокеры начнут обязательное бесплатное тестирование с 1 октября, вопросы тестов призваны помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски.

Тестирование разделено на два блока. Первый - "Самооценка" - включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок.

Второй блок - "Знание" - состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование. Это маржинальные необеспеченные сделки, производные финансовые инструменты, договоры репо, структурные облигации, паи закрытых паевых инвестиционных фондов, облигации российских эмитентов (или "дочек" иностранных эмитентов) без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России.

Также в список входят облигации со структурным доходом, отвечающие установленным Банком России требованиям к уровню кредитного рейтинга, акции, не включенные в котировальные списки, иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного Банком России перечня и, наконец, иностранные ETF (биржевые фонды, включая спонсируемые), доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный ЦБ перечень.

При покупке облигаций со структурным доходом тестирование станет обязательным с 1 сентября этого года, а по иностранным неспонсируемым ETF - с 1 апреля 2022 года. Пересдавать тесты можно без ограничений. Купить сложный инструмент можно будет и с отрицательным результатом теста, но под спецуведомление о принятии на себя рисков и на сумму не более 100 тысяч рублей за одну сделку.