Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 73,5-75,5 к доллару и 86-88 к евро.

На мировом рынке доллар получил поддержку на ожиданиях более раннего сворачивания монетарных стимулов ФРС США после публикации протокола июльского заседания американского ЦБ. Большинство управляющих ФРС считают, что начать сокращать программу выкупа облигаций объемом $120 млрд в месяц можно уже в этом году.

Также в пользу доллара выступают опасения того, что нарастающая новая волна COVID-19 в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. Полагаем, что крепость американской валюты может сохраниться в ближайшие недели благодаря этим факторам.

Главным событием новой недели для всех финансовых рынков будет встреча глав Центробанков в американском Джексон-Хоуле и новые сигналы ФРС в отношении планов сокращения программы количественного смягчения. Выступление главы ФРС ожидается в пятницу, 27 августа, поэтому до этого времени возможно сохранение осторожных настроений на мировых рынках. Не исключено, что международные инвесторы могут сократить вложения в активы развивающихся рынков, что негативно для рубля.

Укрепление доллара в мире и четвертая волна пандемии повышают риски дальнейшей коррекции на сырьевых площадках, включая нефть. Это создает некоторые риски для рубля в условиях активной покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Напомним, что с 6 августа по 6 сентября Минфин ежедневно покупает валюту на внутреннем рынке на 14,4 млрд рублей (или около $200 млн). Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,3 млрд или примерно половина ожидаемого притока валюты в страну по текущему счету платежного баланса РФ.

В пользу рубля выступает высокая ключевая ставка Банка России (6,5% годовых), которая является самой высокой среди крупных развивающихся стран после Турции. Это повышает привлекательность операций керри трейд (игра на разнице процентных ставок) для инвесторов и снижает риски оттока капитала из страны.

Также позитивом для рубля является сохраняющийся спрос иностранных инвесторов на российские облигации из-за близости завершения цикла ужесточения монетарной политики Банком России. Наконец, поддержку рублю окажет пик августовских налоговых выплат и пониженный спрос на валюту для зарубежного туризма вследствие частично закрытых из-за пандемии внешних границ.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок продолжает негативно реагировать на ухудшение статистики по пандемии в США, Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии. Инвесторы пересматривают в сторону снижения прогнозы спроса на энергоносители, что негативно отражается на котировках нефти.

Кроме этого, ФРС США готовится начать сокращение объемов покупки активов в рамках программы количественного смягчения. Укрепление доллара и рост доходностей базовых активов оказывают дополнительное давление на цены на нефть. Цены на нефть уже в значительной степени отыграли негативный сценарий, поэтому дальнейшее их снижение возможно, но маловероятно. Главное для нефтяного рынка - итоги симпозиума ФРС 26-27 августа, от степени ужесточения риторики по итогам которого будет зависеть вектор динамики нефтяных котировок.

Ожидаем, что цены на нефть должны удержаться выше уровня $65 за баррель Brent, однако при негативных итогах в Джексон Хоуле возможно кратковременное снижение до $62-63 за баррель.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Неделю российские индексы завершают недалеко от новых локальных минимумов, растеряв все достижения предыдущих нескольких недель. При этом мировые рынки акций в значительной степени нивелировали провал, спровоцированный публикацией в среду протоколов последнего заседания ФРС, так как они свидетельствовали о скором сворачивании монетарных стимулов.

Однако нефтяные цены продолжили снижаться, обновляя трехмесячные минимумы, что стало основной причиной нашей относительной слабости. От того, сможет ли нефть переломить крайне негативную тенденцию, будет зависеть динамика рублевых активов на следующей неделе, которая к тому же богата большим количеством статистики по экономике США и Евросоюза.

Кроме того, в конце недели состоится экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором в том числе выступит глава ФРС. От его заявлений многие ждут сигналы о возможной скорости и параметрах ужесточения денежно-кредитной политики. Если подобная риторика испугает рынки, они ускорят снижение. На фоне этой неопределенности вряд ли мы покажем быстрое восстановление даже при благоприятном внешнем фоне. Скорее всего, индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 3800-3900 пунктов, индекс РТС - 1600-1650 пунктов.