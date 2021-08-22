Депутат Верховной Рады: Власть Зеленского превратилась в диктатуру

Народ Украины становится свидетелем "удушения и уничтожения" свободы слова в собственной стране и превращения власти президента Владимира Зеленского в "диктатуру". Об этом заявил Депутат Верховной Рады (ВР) от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, жестко раскритиковав украинского лидера.

"Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы. Ну, в общем, все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал", - написал Кузьмин в соцсетях.

По словам представителя ВР, Зеленский полностью не оправдал ожиданий своих избирателей и нарушил свои предвыборные обещания.

Кроме того, парламентарий также указал на введенные украинскими властями санкции против СМИ, депутатов и журналистов, назвав это "дикостью". "В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог", - подчеркнул Кузьмин.