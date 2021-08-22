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22.08.2021 15:50
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, как снизить холестерин без лекарств

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Повышенный уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа, и поддержание его в норме имеет жизненно важное значение. Турецкий диетолог Дюрдане Кескинер рассказала, как снизить холестерин без приема лекарств.

Фото: iStock
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Холестерин нужен для нормальной работы организма - он есть во всех клетках, и не только поступает с пищей, но и вырабатывается печенью. Однако важно, чтобы разные виды холестерина "хороший" (ЛПВП) и "плохой" (ЛПНП) были сбалансированы.

Как отметила Кескинер, избыток "плохого" холестерина, то есть, триглицеридов, особенно, если он сопровождается высоким уровнем сахара, лишним весом и повышенным уровнем мочевой кислоты, представляет серьезную опасность для здоровья. Можно попробовать справиться с этой проблемой без применения лекарств.

Для этого нужно соблюдать диету - максимально сократить употребление насыщенных жиров, например, маргарина, жирного мяса и сала, отдав предпочтение ненасыщенным жирам. Важно отказаться от фастфуда, колбасных изделий, жареных в масле продуктов и употреблять больше клетчатки. Кроме того, необходимо пить больше воды, регулярно заниматься спортом, и держать вес в норме.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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В беседе с изданием "Sozcu" диетолог перечислила, какие продукты помогут контролировать холестерин - их она советует включить в ежедневный рацион. Это овсяные отруби, грецкие орехи, миндаль, фундук, цельнозерновой хлеб, бобовые, рыба, яблоки, чеснок, оливковое масло, грейпфрут, груши, зеленый и черный чай. Кескинер подчеркнула, что полезная диета должна обязательно сочетаться с физическими нагрузками.

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