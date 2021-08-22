Дистанционно управляемые боевые системы стали реальностью более тридцати лет назад.

Например, в Израиле еще в конце 1980-х впервые появились дистанционно управляемые модули, оснащенные легким стрелковым вооружением. Сейчас эта страна - одна из лидеров в области их проектирования и производства. Но что удивительно - в конце ХХ века такие комплексы нигде особенно не прижились и не применялись: ни в Азии, ни в США, ни в Западной Европе военные их не оценили.

Первыми за свою недальновидность поплатились американцы. При вводе своих войск в Афганистан в 2001 году и даже во время войны в Ираке, двумя годами позже, они использовали привычную тактику создания блокпостов и патрулирования дорог бронетехникой, в которой стрелки, высунувшись из броневых башен, держались за ручки управления пулеметами. Потери личного состава сразу зашкалили. Вот тогда Пентагон и вспомнил про дистанционные стрелковые комплексы. Но их производство в США и закупки за рубежом в интересах американской армии начались только в 2006 году. И сразу начинается бум проектирования и производства дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ).

На момент вывода американских войск из Афганистана их количество только в военном контингенте США превышало 1000. На Западе такие модули оснащаются в основном легким стрелковым оружием, максимум - крупнокалиберными пулеметами. И устанавливают их, как правило, на мобильную бронетехнику. А ведь их основное преимущество - что стрелок-оператор не попадает под ответный огонь - открывает гораздо более широкие возможности.

Дистанционно управляемые модули можно скрытно размещать на направлениях вероятного вражеского удара как скрытые огневые точки. Их оптико-электронные системы позволяют держать под контролем значительные площади и открывать огонь по наступающему противнику, когда он этого не ждет. Также их можно устанавливать вдоль государственных границ или охраняемых периметров - никакой злоумышленник незамеченным не пройдет.

Что удивительно - в конце ХХ века дистанционные комплексы не прижились и не применялись ни в Азии, ни в США, ни в Западной Европе

Еще одно преимущество в том, что комплексом из десятков таких боевых модулей могут управлять несколько операторов. А с развитием искусственного интеллекта такие модули смогут обходиться вообще без человека. Они никогда не откроют огонь по животным или мирным гражданам, а только по облаченным в армейскую экипировку или нарушителям охраняемых периметров.

В России в течение минувшего десятилетия также занялись активным проектированием дистанционно управляемых боевых модулей. И, надо сказать, успешно. Отечественные разработки не уступают зарубежным. Более того, предлагаются инновационные проекты, прямых аналогов которым в Европе и США не существует. Уже создан целый ряд и роботизированных платформ, и дистанционно управляемого оружия для них. Только перечисление их названий займет немало места.

Интересен модуль "Арбалет-ДМ", оснащенный электромеханическим стабилизатором, повышающим точность стрельбы. Его вооружение - 12,7 мм пулемет "Корд". Максимальная дальность поражения целей днем составляет 2000 метров, а ночью - 1500. "Арбалет-ДМ" имеет обзорную и прицельную телевизионные камеры, а также прицельную тепловизионную камеру. Прицельная телекамера позволяет распознать цель на удалении 2500 метров, а тепловизионная - на дальности 1500 метров. Встроенный лазерный дальномер обеспечивает измерение дистанции в пределах 100-3000 метров. Модуль, который устанавливается на колесную и гусеничную бронетехнику или будет использоваться как наземная огневая точка, способен поражать не только сухопутные объекты и живую силу противника, но и вражеские катера, а также низколетящие дозвуковые летательные аппараты.

Российские военные заинтересовались ДУБМ "Охотник", ставшим одной из сенсаций форума "Армия-2020". Он сразу проектируется для установки на стационарных огневых точках, на всех типах боевой мобильной техники и на катерах, в том числе безэкипажных. В катерном варианте имеет название "Нарвал".

Основное вооружение "Охотника" - "Нарвала" - 12,7 мм пулемет "Корд", стабилизированный в двух плоскостях. Это дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более 1 тысячи метров. Модуль имеет телевизионный прицел, который позволяет обнаружить цель на удалении до 5000 метров, и тепловизионный с дальностью наблюдения до 2500 метров. В модуле также применяется лазерный дальномер.

Как считают специалисты, один из наиболее перспективных российских боевых модулей - "Байкал" АУ-220М. В его основе 57 мм скорострельная пушка. В качестве дополнительного вооружения могут использоваться пулемет калибра 7,62 мм и ракетные установки. Установленная на модуль пушка является универсальной и может вести огонь практически по любым видам целей, включая пехоту, бронетехнику, самолеты, беспилотники, морские цели и береговые объекты.

Своеобразной сенсацией стал модуль "Эпоха". Главное вооружение - пушка того же калибра 57 мм, но низкой баллистики - ЛШО-57, 7,62 мм пулемет ПКТМ и четыре противотанковых ракетных комплекса "Корнет".

Комбинация оптико-электронных систем позволяет "Эпохе" находить даже замаскированные цели, вести огонь одновременно по двум объектам, наводиться на цели, отмеченные внешними целеуказателями.

Робототехнические комплексы могут обмениваться информацией, помогать друг другу вести разведку и вступать в настоящий бой

Можно уверенно говорить о том, что дистанционно управляемые боевые модули в ближайшие годы станут востребованы армиями и силовыми структурами всех стран. При этом в отличие от ударных беспилотников наши оборонщики уже смогли создать целую линейку роботизированных боевых модулей, оснащенных не только легким стрелковым, но и тяжелым пушечным, а также ракетным вооружением.

На одном из российских полигонов был проведен реальный бой без участия человека. Оказалось, что робототехнические комплексы могут обмениваться информацией, помогать друг другу вести разведку и вступать в настоящий бой. В демонстрации участвовали небольшой беспилотный вертолет-разведчик, наземный гусеничный робот с ракетно-пулеметным вооружением и автоматизированный пункт управления.

Они были объединены в единое информационное поле. Беспилотник обнаруживал цель, передавал ее координаты на пункт управления, оттуда шли команды на роботизированную гусеничную машину. Она самостоятельно двигалась в указанном направлении, находила цель и сама принимала решение, какое вооружение применить для ее гарантированного уничтожения.

Если возникали сомнения, то боевой робот запрашивал центр управления, откуда приходила окончательная команда на открытие огня. Поскольку и беспилотник, и боевой гусеничный робот были оснащены оптико-электронными системами, то оператор картину сражения наблюдал в реальном времени и достаточно объемно. Можно с большой долей вероятности предположить, что в скором времени в схватках будут сходиться не солдаты, а роботы.