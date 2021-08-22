Финансист Тузов назвал две самые надежные валюты

Доллар и евро являются самыми надежными валютами, поскольку принимаются во всем мире и наиболее ликвидны. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Он призвал не "делать культа" из высокого номинала денег, так как они не всегда удобны на практике, а инфляция в итоге вернет их к реальной стоимости.

По словам эксперта, главной ценностью денег является ликвидность - возможность их быстро продать или обменять. "Находясь в России, наверное, можно купить кувейтский динар. А вот продать его, особенно если это потребуется сделать быстро, без потерь будет довольно сложно", - объяснил он.

В этом аспекте самой реальной валютой, которая является "дороже золота", остаются доллары и евро - их примут практически во всех частях мира, заключил Тузов.