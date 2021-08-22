Форум "Армия-2021" демонстрирует все достижения Вооруженных cил и оборонного комплекса страны

С 22 по 28 августа 2021 года на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино" проходит VII Международный военно-технический форум "Армия-2021".

Форум является ведущей мировой выставкой вооружения и военной техники, а также представляет собой авторитетную площадку передовых идей и разработок в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.

Ключевыми темами форума в 2021 году станут развитие военной авиации и Военно-морского флота, военной медицины и строительства. В рамках форума также пройдет конгресс "Диверсификация ОПК". Мероприятия форума вызывают большой интерес не только специалистов в области вооружений, но и всех, кто интересуется высокотехнологичными разработками отечественной оборонной отрасли, и не только в нашей стране, но и во многих странах мира - об участии в форуме заявили представители военных ведомств десятков стран.

Авиационный кластер по традиции станет первым местом экспозиции, который посетит министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также эксперты из Минобороны России и иностранных делегаций. Одним из главных событий кластера Сергей Шойгу называет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами.

"Мы покажем зрителям все те образцы современной авиационной техники, которые стоят на вооружении ВКС, а также поступают в войска в настоящее время, - рассказывает заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов. - Это ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМЗ. Конечно, представим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У и многие другие типы авиационной техники".

Об участии в форуме "Армия-2021" заявили представители военных ведомств десятков стран мира

Предусмотрена обширная летная программа, в которой примут участие знаменитые пилотажные группы России. Многочисленные зрители смогут увидеть виртуозное мастерство таких команд, как "Русские Витязи", "Стрижи", "Беркуты", а также премьерный полет военно-транспортного самолета Ил-112в.

Отдельный кластер форума предназначен для демонстрации новинок военно-морской техники Верховному главнокомандующему РФ и руководству Минобороны России и показа стратегических направлений развития ВМФ России, в том числе как элемента ядерной триады.

Основная экспозиция кластера включает стенд ГК ВМФ и стенды предприятий, работающих в интересах военно-морской промышленности. Свое участие в выставке подтвердили Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Акционерное общество "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", Научно-производственное предприятие "Радар ммс", Компания "Кронштадт" и другие. В рамках кластера пройдет и научно-деловая программа, в которой примут участие головные научные учреждения ВМФ и промышленные предприятия.

В кластере военной медицины центральным стендом станет экспозиция Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ.

Там же будут представлены производители медицинского оборудования. Среди них впервые в форуме примут участие предприятия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

Форумы "Армия" всегда отличает масштабная деловая программа, часть которой будет посвящена военной медицине. Эксперты обсудят актуальные темы медицинского обеспечения Вооруженных сил: развитие научных исследований и подготовку кадров для них; современные аспекты контрольно-надзорной деятельности при организации и проведении федерального государственного санитарно-эпидемического надзора; организацию работы санаторно-курортных организаций Минобороны России в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Отдельными темами для дискуссий станут исследования актуальных вопросов сердечно-сосудистой, пульмонологической и гастроэнтерологической патологии у военнослужащих в условиях пандемии.

Предусмотрена обширная летная программа, в которой примут участие знаменитые пилотажные группы: "Русские Витязи", "Стрижи", "Беркуты"

В рамках научно-деловой программы департамент строительства Министерства обороны РФ проведет четыре мероприятия, посвященных развитию военной инфраструктуры. Первое из них посвящено теме "Новые правовые, организационные и экономические подходы к военному строительству, обновление инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации. Роль военных строителей в создании инфраструктуры надежного водоснабжения Крыма". Участники обсудят объемы и масштабы строительства объектов инфраструктуры военно-строительного комплекса Минобороны России. Еще одна сессия будет посвящена инновационным материалам и современным методам повышения эффективности и качества возведения объектов военного строительства. Эксперты поделятся опытом эффективного применения современных материалов для возведения конструкций зданий и сооружении. В рамках обсуждения темы "Альтернативные источники энергии и безопасность эксплуатации автономных систем электроснабжения объектов" эксперты проанализируют результаты исследований эксплуатации систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений с использованием различных источников энергии. Заключительная дискуссия будет посвящена теме "Информационные технологии в строительстве", на которой речь пойдет о задаче широкого внедрения информационных технологий в строительстве.

Работу конгресса "Диверсификация ОПК" откроет пленарное заседание под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Лейтмотивом конгресса в 2021 году станет привлечение субъектов естественных монополий, государственных корпораций и компаний к закупкам высокотехнологичной продукции у предприятий ОПК.

В ходе конференций и "круглых столов" конгресса будут обсуждаться меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции; кадровая трансформация, цифровизация и роботизация ОПК, а также трансформация производственной базы.

Для демонстрации техники ОПК построен павильон площадью 1200 квадратных метров. Предусмотрена также уличная экспозиция площадью 1500 квадратных метров.