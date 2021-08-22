Fox News: Госдеп США подвергся хакерской атаке

Около двух недель назад госдеп США подвергся хакерской атаке. Об этом сообщила Джеки Хайнрик, репортер телеканала Fox News, сославшись на информацию, полученную от источника в министерстве обороны.

Хайнрик отметила, чтов Белый дом было направлено уведомление о возможном серьезном взломе, но масштаб кибератаки, равно как и масштаб расследования против предполагаемых злоумышленников, "остаются неясными". Неизвестно также, какие меры были предприняты для смягчения последствий атаки.

Сейчас оцениваются "текущие риски для операций по всему миру". Но миссия по эвакуации людей из Афганистана "не была затронута", подчеркнула журналистка.

"По соображениям безопасности мы не можем обсуждать характер или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности", - прокомментировали произошедшее в американском внешнеполитическом ведомстве.