Греция возвела забор для защиты от мигрантов из Афганистана

Греция построила 40-километровый забор на границе с Турцией. Афины опасаются, что после прихода к власти талибов (запрещенная в России группировка) со стороны Турции в Европу хлынет поток беженцев.

"Наши границы останутся надежными и неприкосновенными", - заявил министр по делам гражданской защиты Греции Михалис Хрисохидис. Его слова приводит "Интерфакс".

В свою очередь министр по делам миграции Нотис Митаракис напомнил о ситуации в 2015 году, когда страна столкнулась с самым массовым потоком мигрантов в новейшей истории. "Наша страна не станет "воротами" для новой волны беженцев", - подчеркнул он.

Митаракис также заявил, что талибы должны соблюдать права человека, особенно это касается женщин и детей.