Грузовые Ил-76 для армии будут собирать на новом конвейере

Выполнить в срок новый контракт на поставку тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, заключенный между минобороны и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), поможет ввод на заводе "Авиастар-СП" (Ульяновск) новой поточной линии по их сборке. Первый "Ил" уже собран.

В середине августа в Балтийском море прошли батальонно-тактические учения морских пехотинцев Балтийского и Северного флотов. В них было задействовано более 70 единиц боевой техники и свыше 500 морских пехотинцев. На снимке: Малый десантный корабль на воздушной подушке "Мордовия" (справа), большой десантный корабль "Минск" (слева) и высадка десанта на БТР-80. Фото: Виталий Невар / ТАСС

Работы над глубокой модернизацией тяжелых военно-транспортных Ил-76 начались еще в 2005 году, тогда эти воздушные суда выпускались в Ташкенте. В 2012 году уже на территории ульяновского "Авиастар-СП", куда было перенесено производство, представители минобороны и ОАК подписали контракт на производство большой партии "семьдесят шестых", получивших к своему старому названию довесок в виде "МД-90А", свидетельствующий о глубокой модернизации.

Планировалось поставить военным 39 самолетов. Увы, такие темпы по экономическим причинам выдержать не удалось: за 2012-2020 годы в небо поднялись лишь восемь самолетов.

В 2020 году был заключен новый контракт, по которому с 2021 по 2028 год нужно собрать еще 14 грузовых "Илов". В марте 2021 года предприятие посетил министр обороны Сергей Шойгу, поставив задачу: увеличить производство до 10 самолетов в год.

Ускорение сборки стало возможным благодаря вводу в прошлом году новой сборочно-поточной линии. Если коротко: раньше сборка каждого самолета совершалась в одной точке от начала и до конца. Теперь воздушное судно путешествует по цеху. Семь точек - семь этапов сборки.

- Это упрощает и ускоряет цикл сборки в разы. Первый самолет собрали на 30 процентов быстрее, всего за шесть месяцев. В ближайшее время планируем выйти на темп один самолет в месяц. Сейчас на каждом цикле сборки самолет собирается 22 рабочих дня. Все элементы конструкций платформ автоматизированы, передвижение происходит траверсом и краном. Когда самолет встает на шасси, его передвигают вручную. Проектная мощность этой линии - 18 самолетов, - рассказал руководитель поточной линии сборки "Авиастар-СП" Владислав Сидоренко.

Линия оснащена системой лазерного позиционирования, которая обеспечивает высокую точность стыковки элементов самолета

В отличие от прежде используемой технологии новая поточная линия позволит на 38 процентов снизить трудоемкость сборки самолетов.

Линия состоит из десяти рабочих станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов самолета.

В мае был выпущен первый Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии.

- Для предприятия это знаковое событие, подтверждающее способность коллектива ульяновских авиастроителей эффективно решать самые ответственные задачи. Внедрение нового технологического процесса в дальнейшем будет способствовать наращиванию объемов серийного выпуска более 10 самолетов в год, - заявил управляющий директор компании "Авиастар-СП" Сергей Шереметов.

Производственные мощности новой линии позволяют выпускать до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год. На подходе - вторая машина.