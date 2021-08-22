Инновационные разработки приходят во все виды войск Вооруженных сил России

Накануне открытия Международного военно-технического форума "Армия" заместитель председателя правительства Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс, ответил на вопросы "РГ". Разговор пошел о внедрении в армии беспилотников и роботов, о военной технике, применяемой в Арктике, об искусственном интеллекте в оружейных системах и об испытаниях новинок вооружения и бронетехники.

Юрий Иванович, представители оборонных ведомств 76 иностранных государств приняли предложение посетить Международный военно-технический форум "Армия". Программой предусмотрено проведение Дней военно-технического сотрудничества. Какова их основная цель?

Юрий Борисов: Цель - показать иностранным гостям возможности экспортных образцов российского вооружения, а также военной и специальной техники (ВВСТ) как в статике, так и в динамике. Мы заинтересованы в развитии системы заказов и поставок вооружения и техники, а также их модернизации, ремонте и поставке запасных частей. Важное направление работы - разработка и реализация совместных программ, проектов и планов военно-технического сотрудничества, в частности, единых критериев при оценке боевой готовности оружия. Мы активно работаем над развитием системы межгосударственной каталогизации предметов снабжения вооруженных сил иностранных государств, а также над взаимодействием в сертификации, стандартизации и унификации ВВТ.

Еще одна точка взаимодействия с иностранными партнерами - совместное использование полигонов вооруженных сил иностранных государств, в том числе для проведения испытаний образцов вооружения и военной техники. Проводится совместная работа по утилизации ВВТ и боеприпасов. И конечно, очень важно развивать кооперацию между предприятиями - нашими и государств-партнеров, - по ремонту, модернизации и последующему техническому обслуживанию вооружения и техники.

В этом году на форуме будет представлена новая экспозиция "Арктика", с показом перспективных образцов техники, применяемой в северных широтах. О каких именно образцах идет речь?

Юрий Борисов: В этой экспозиции будут продемонстрированы возможности техники, которая используется в Арктическом регионе. Среди образцов - зенитные ракетные комплексы "Тор-А" и "Панцирь-СА", санитарная машина ДГТ-С на базе транспортного тягача, снегоболотоход "ТРЭКОЛ ВЕГА" на шинах сверхнизкого давления, арктическое техническое средство служб тыла, армейские снегоходы А1 и ТТМ 1901-40 с отапливаемой кабиной. Кроме того, на экспозиции планируется представить настоящий мобильный модуль жизнеобеспечения, внутри которого размещены перспективные мобильные комплексы и оборудование для использования в северных широтах.

Армии всех ведущих стран мира приоритетное внимание сейчас уделяют внедрению в войска беспилотных систем. Мы в этом отношении тоже не отстаем. Какие БПЛА в настоящее время разрабатываются для нужд силовых ведомств, какие уже проходят испытания?

Юрий Борисов: Вы правы, беспилотная авиация интенсивно развивается во всем мире. В производство внедряются новейшие технологии, используются самые современные материалы. Это существенно снижает размеры и массу бортовых систем БПЛА и энергопотребление. Современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами создаются как многофункциональные базовые платформы, позволяющие реализовывать самые разные возможности через совершенствование состава целевого оборудования.

В настоящее время разрабатываются разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности "Охотник", "Альтиус-РУ", "Иноходец-РУ", "Иноходец-БЛА", "Форпост-Р". Они не только не уступают зарубежным образцам, но по некоторым характеристикам даже превосходят их, в частности, по максимальной дальности применения оружия.

Машины класса, подобного тяжелому беспилотнику "Охотник", проектируют и строят в мире всего несколько стран. Наш первый образец уже совершал пробные полеты. Идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний. Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой рассмотреть возможность опережающих поставок, и сегодня предприятия работают над этой задачей. Окончательная потребность Минобороны России в различных типах беспилотников будет сформирована в рамках работы над новой государственной программой вооружения на 2024-2033 годы.

Для проведения испытаний образцов вооружения и военной техники планируется использовать полигоны иностранных партнеров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на одной из последних коллегий призвал при планировании закупок вооружений и техники "обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, систем управления войсками и роботизированной техники".

Как идет разработка боевых роботов? Что интересного увидят гости на форуме?

Юрий Борисов: Сегодня активно ведется разработка перспективной робототехники различных классов, и в ближайшем будущем в Вооруженные силы России начнут поступать разведывательные, обеспечивающие и многоцелевые ударные комплексы, оснащенные высокоточными боеприпасами. Что касается экспозиции форума - там будет представлена новая линейка робототехнических средств как на гусеничной, так и на колесной базе. Будут продемонстрированы робототехнические комплексы, разработанные для решения боевых и специальных задач. На данный момент это наземные комплексы разминирования, пожаротушения, разведки и огневой поддержки. Они успешно применяются при гуманитарном разминировании, тушении пожаров и ударных задачах. Одним из центральных мероприятий форума станет пятая конференция "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства".

Как именно их планируется применять для военных нужд?

Юрий Борисов: наука позволяет совершить качественный технологический рывок в создании оружия нового поколения. Фото: пресс-служба правительства РФ

Юрий Борисов: Действительно, использование технологий искусственного интеллекта позволяет сегодня значительно расширить боевые и функциональные возможности вооружения, военной и специальной техники. Одно из наиболее перспективных направлений - внедрение систем искусственного интеллекта, которые позволят реализовать технологии машинного обучения, технического зрения, распознавания образов, автоматизированной обработки данных, используя технологию Big Data. В целом все это позволит не просто изменить характер боевых действий, но и совершить качественный технологический рывок в создании интеллектуального оружия нового поколения.

Сегодня уже есть много интересных разработок в этой сфере. Например, проекты одного из ведущих разработчиков решений в области компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта - Государственного научно-исследовательского института авиационных си стем. В частности, это системы улучшенного, синтезированного и комбинированного видения, призванные помочь летчику при посадке в сложных условиях.

Одним из ключевых системных вопросов становится создание единой технологической платформы в области искусственного интеллекта. Она должна включать набор отечественных аппаратно-программных средств, необходимые базы данных и знаний, а также корпус соответствующих отраслевых стандартов и методик, обеспечивающих разработчикам технологий, создателям изделий, их заказчикам и эксплуатантам общий инструментарий, единые правила игры и общее информационное пространство.

Это позволит обеспечить ускоренную разработку, экономичное внедрение и максимальную эффективность эксплуатации изделий с элементами искусственного интеллекта.

Одно из наиболее перспективных направлений - внедрение систем искусственного интеллекта

Программный слой такой технологической структуры может быть развит на основе созданной в ГосНИИАС унифицированной программной платформы нейросетевой разработки "Платформа-ГНС" (ГНС - глубокие нейронные сети). Уже сейчас это целая экосистема машинного обучения и искусственного интеллекта. В нее ходят интегрированная среда глубокого обучения нейросетей, отечественная библиотека глубокого обучения, а также набор средств аппаратной реализации нейросетей для различных аппаратных платформ, в том числе и отечественного производства. Эта платформа поддерживает такие семейства отечественных нейропроцессоров, как NeuroMatrix от НТЦ "Модуль", RoboDeus производства НПЦ "Элвис", а также универсальные процессоры Эльбрус-8С и Эльбрус-8СВ и гибридные вычислительные системы на их основе.

"Платформа-ГНС" уже используется рядом промышленных предприятий. На ее основе начато создание центра машинного обучения Военного инновационного технополиса "ЭРА", с апреля 2021 года он работает в тестовом режиме.