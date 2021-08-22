На мировом рынке на долю КТРВ приходится около 10 процентов производства авиационного управляемого вооружения и, по разным оценкам, от 17 до 20 процентов - морского. Приоритет в работе корпорации - выполнение государственного оборонного заказа, так как на предприятиях холдинга разрабатывается и производится почти 100 процентов авиационного вооружения и более 70 - морского для Вооруженных сил России.
Вместе с тем КТРВ занимается разработкой высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Накопленный при этом уникальный опыт внедрения военных технологий в гражданскую сферу позволяет решать любые инженерные задачи.
Для эффективной реализации как военных, так и гражданских проектов в 2020 году в реконструкцию и ремонт зданий и сооружений, приобретение нового и модернизацию имеющегося оборудования инвестировано около 17 миллиардов рублей, из них 14,1 миллиарда собственных средств.
"Ряд проектов в сфере продукции гражданского и двойного назначения уже реализуются, - говорит генеральный директор КТРВ Борис Обносов. - Это и малые космические аппараты, и широкий модельный ряд радиолокационной аппаратуры для оценки ледовой и воздушной обстановки на Северном морском пути, и композиционные материалы, и уникальные комплексы бортового оборудования, полностью состоящие из отечественных комплектующих, и многое другое".
Предлагаются разработки для беспилотной авиации. Проект грузопассажирского беспилотника вертолетного типа, реализуемый Смоленским авиазаводом совместно с правительством Москвы и КБ "Современные авиационные системы", был представлен на МАКС-2021. Многообещающие проекты реализуются предприятиями, входящими в состав "Военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения". Так, Пермский завод "Машиностроитель" создал серийное производство узлов передового авиационного двигателя ПД-14. Для среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 узлы и детали поставляет производственное объединение "Стрела". Это предприятие выпускает также детали механизмов для ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100.
Завод "Авангард" - ведущий в России разработчик и производитель крупногабаритных изделий из стеклопластика, продукции из пластмасс и резины. Это созданные по уникальным технологиям стеклопластиковые стволы дымовых труб, химстойкие емкости, трубопроводные системы и множество других изделий.
Важную роль в программе диверсификации производства играют проекты разработки и производства приборов и аппаратуры. Так, Уральский НИИ композиционных материалов представляет инновационные эндопротезы из углерод-углеродного композиционного материала, обладающего такой же прочностью и модулем упругости, как и костная ткань человека и животных. В мире используется лишь несколько медицинских материалов, в основе которых углерод-углеродный композит, углеродная ткань или нить. Но только специалистам медицинского направления УНИИКМ удалось добиться получения почти идеального материала.
"Еще 15-17 лет назад пермские врачи начали использовать этот материал при серьезных травмах черепа, челюсти, нижних конечностей, заболеваниях позвоночника, - рассказывает заместитель генерального директора УНИИКМ по медицинскому направлению Юрий Уткин. - Инновационная разработка обеспечивает практически полную биологическую совместимость композиционного материала с человеческим. За 7-10 лет использования композиционного материала происходит полное замещение углеродного материала собственной костной тканью".
После нескольких лет широких клинических испытаний идет государственная регистрация этого уникального композиционного материала. А ученые, врачи-эксперты и конструкторы УНИИКМ уже отрабатывают новые идеи, расширяют номенклатуру медицинских изделий и материалов, из которых они будут изготавливаться. К эндопротезам тазобедренного сустава, теменной части черепа и нижней челюсти добавились и другие виды имплантатов: для замещения тел позвонков, краниопластики, пластики дефектов грудины, нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава, протезы цепи слуховых косточек, фаланги пальца, а также костезаполняющий и к стезамещающий материал. Все они уже сейчас готовы к опытной эксплуатации.
"Для проведения опытно-конструкторских работ, научных экспериментов, оттачивания технологий на предприятии в начале 2021 года введен в эксплуатацию опытно-промышленный комплекс, - рассказывает генеральный директор УНИИКМ Владимир Чунаев. - Это позволило развернуть более широкую линейку медицинской продукции и материалов, в сжатые сроки проходить подготовительный период по каждому изделию, а в дальнейшем быстро расширять производство и выходить по каждому образцу в серию".
К композиту с большим интересом присматриваются российские и зарубежные специалисты крупных медицинских центров травматологии и ортопедии. Но на предприятиях корпорации производятся и другие медицинские изделия.
Омское Центральное конструкторское бюро автоматики разработало и поставляет медучреждениям медицинскую ультразвуковую диагностическую и профилактическую аппаратуру, а также хирургические приборы.
Стенд искусственной силы тяжести СИСТ-01-"Салют" разработан на самарском предприятии "Салют" совместно с Самарским государственным медицинским университетом. Аппарат предназначен для ускорения процесса сращивания костей в случаях сложных переломов, остеохондрозе и более двух десятков других болезненных состояний ног и спины. Под влиянием центробежной силы обеспечивается дополнительный приток крови к нижним конечностям пациента, что приводит к интенсивному образованию кости и сокращению сроков лечения.
Санкт-Петербургское предприятие "Равенство" разрабатывает медицинские комплексы типа "Рокус" для лечения злокачественных новообразований гамма-облучением, стоимость которых для медучреждений минимум на 30 процентов ниже, чем у импортных аналогов.
В арсенале продукции двойного назначения КТРВ есть и "космические" разработки. Конструкторами ВПК "НПО машиностроения" создан ряд малых космических аппаратов "Кондор-Э" для всепогодного наблюдения за поверхностью планеты. Со спутника на Землю идет информация по мониторингу и прогнозированию экологической ситуации; изучению и контролю природных ресурсов, прибрежных океанических акваторий и шельфовых зон; по определению распространения стихийных бедствий. Информационный поток в виде высококачественных изображений в режиме реального времени передается на наземные пункты приема и обработки информации. Сегодня предприятие завершает сборку новых спутников "Кондор-ФКА", которые предназначены для получения высокодетальной информации дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени с детальностью до одного метра. Запуски двух таких аппаратов намечены на 2022 и 2023 годы.
Одновременно идут работы по созданию нового, перспективного "Кондор-ФКА-М", где применяется гибридная зеркальная антенна с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка). Технические решения, применяемые на этом аппарате, дают значительно более высокое разрешение радиолокационных снимков, более широкую полосу съемки, а также обеспечивают лучшую информативность радиолокационного сигнала.
Еще один проект ВПК "НПО машиностроения" - разработка космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР. Этот спутник будет обеспечивать всепогодный мониторинг больших площадей земной поверхности и в основном ориентирован на гражданский сегмент экономики. Его массогабаритные характеристики позволят за один запуск ракеты-носителя выводить на орбиту группировку из 6-8 аппаратов. Перечисленные проекты - это далеко не весь список "гражданских позиций" Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Производственные и технологические возможности предприятий КТРВ позволяют создавать различную высокотехнологичную продукцию, поэтому маркетинговые исследования проводятся по всем сегментам рынка и отраслям экономики.