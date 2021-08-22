Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (член СоюзМаш России) - один из признанных мировых лидеров в создании и производстве высокоточного оружия различного базирования. Она объединяет четыре десятка ведущих оборонных предприятий России.

На мировом рынке на долю КТРВ приходится около 10 процентов производства авиационного управляемого вооружения и, по разным оценкам, от 17 до 20 процентов - морского. Приоритет в работе корпорации - выполнение государственного оборонного заказа, так как на предприятиях холдинга разрабатывается и производится почти 100 процентов авиационного вооружения и более 70 - морского для Вооруженных сил России.

Вместе с тем КТРВ занимается разработкой высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Накопленный при этом уникальный опыт внедрения военных технологий в гражданскую сферу позволяет решать любые инженерные задачи.

Для эффективной реализации как военных, так и гражданских проектов в 2020 году в реконструкцию и ремонт зданий и сооружений, приобретение нового и модернизацию имеющегося оборудования инвестировано около 17 миллиардов рублей, из них 14,1 миллиарда собственных средств.

"Ряд проектов в сфере продукции гражданского и двойного назначения уже реализуются, - говорит генеральный директор КТРВ Борис Обносов. - Это и малые космические аппараты, и широкий модельный ряд радиолокационной аппаратуры для оценки ледовой и воздушной обстановки на Северном морском пути, и композиционные материалы, и уникальные комплексы бортового оборудования, полностью состоящие из отечественных комплектующих, и многое другое".

Предлагаются разработки для беспилотной авиации. Проект грузопассажирского беспилотника вертолетного типа, реализуемый Смоленским авиазаводом совместно с правительством Москвы и КБ "Современные авиационные системы", был представлен на МАКС-2021. Многообещающие проекты реализуются предприятиями, входящими в состав "Военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения". Так, Пермский завод "Машиностроитель" создал серийное производство узлов передового авиационного двигателя ПД-14. Для среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 узлы и детали поставляет производственное объединение "Стрела". Это предприятие выпускает также детали механизмов для ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100.

Накопленный уникальный опыт внедрения военных технологий в гражданскую сферу позволяет КТРВ решать любые инженерные задачи

Завод "Авангард" - ведущий в России разработчик и производитель крупногабаритных изделий из стеклопластика, продукции из пластмасс и резины. Это созданные по уникальным технологиям стеклопластиковые стволы дымовых труб, химстойкие емкости, трубопроводные системы и множество других изделий.

Важную роль в программе диверсификации производства играют проекты разработки и производства приборов и аппаратуры. Так, Уральский НИИ композиционных материалов представляет инновационные эндопротезы из углерод-углеродного композиционного материала, обладающего такой же прочностью и модулем упругости, как и костная ткань человека и животных. В мире используется лишь несколько медицинских материалов, в основе которых углерод-углеродный композит, углеродная ткань или нить. Но только специалистам медицинского направления УНИИКМ удалось добиться получения почти идеального материала.

"Еще 15-17 лет назад пермские врачи начали использовать этот материал при серьезных травмах черепа, челюсти, нижних конечностей, заболеваниях позвоночника, - рассказывает заместитель генерального директора УНИИКМ по медицинскому направлению Юрий Уткин. - Инновационная разработка обеспечивает практически полную биологическую совместимость композиционного материала с человеческим. За 7-10 лет использования композиционного материала происходит полное замещение углеродного материала собственной костной тканью".

После нескольких лет широких клинических испытаний идет государственная регистрация этого уникального композиционного материала. А ученые, врачи-эксперты и конструкторы УНИИКМ уже отрабатывают новые идеи, расширяют номенклатуру медицинских изделий и материалов, из которых они будут изготавливаться. К эндопротезам тазобедренного сустава, теменной части черепа и нижней челюсти добавились и другие виды имплантатов: для замещения тел позвонков, краниопластики, пластики дефектов грудины, нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава, протезы цепи слуховых косточек, фаланги пальца, а также костезаполняющий и к стезамещающий материал. Все они уже сейчас готовы к опытной эксплуатации.

"Для проведения опытно-конструкторских работ, научных экспериментов, оттачивания технологий на предприятии в начале 2021 года введен в эксплуатацию опытно-промышленный комплекс, - рассказывает генеральный директор УНИИКМ Владимир Чунаев. - Это позволило развернуть более широкую линейку медицинской продукции и материалов, в сжатые сроки проходить подготовительный период по каждому изделию, а в дальнейшем быстро расширять производство и выходить по каждому образцу в серию".

К композиту с большим интересом присматриваются российские и зарубежные специалисты крупных медицинских центров травматологии и ортопедии. Но на предприятиях корпорации производятся и другие медицинские изделия.

Омское Центральное конструкторское бюро автоматики разработало и поставляет медучреждениям медицинскую ультразвуковую диагностическую и профилактическую аппаратуру, а также хирургические приборы.

Стенд искусственной силы тяжести СИСТ-01-"Салют" разработан на самарском предприятии "Салют" совместно с Самарским государственным медицинским университетом. Аппарат предназначен для ускорения процесса сращивания костей в случаях сложных переломов, остеохондрозе и более двух десятков других болезненных состояний ног и спины. Под влиянием центробежной силы обеспечивается дополнительный приток крови к нижним конечностям пациента, что приводит к интенсивному образованию кости и сокращению сроков лечения.

Санкт-Петербургское предприятие "Равенство" разрабатывает медицинские комплексы типа "Рокус" для лечения злокачественных новообразований гамма-облучением, стоимость которых для медучреждений минимум на 30 процентов ниже, чем у импортных аналогов.

В арсенале продукции двойного назначения КТРВ есть и "космические" разработки. Конструкторами ВПК "НПО машиностроения" создан ряд малых космических аппаратов "Кондор-Э" для всепогодного наблюдения за поверхностью планеты. Со спутника на Землю идет информация по мониторингу и прогнозированию экологической ситуации; изучению и контролю природных ресурсов, прибрежных океанических акваторий и шельфовых зон; по определению распространения стихийных бедствий. Информационный поток в виде высококачественных изображений в режиме реального времени передается на наземные пункты приема и обработки информации. Сегодня предприятие завершает сборку новых спутников "Кондор-ФКА", которые предназначены для получения высокодетальной информации дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени с детальностью до одного метра. Запуски двух таких аппаратов намечены на 2022 и 2023 годы.

Одновременно идут работы по созданию нового, перспективного "Кондор-ФКА-М", где применяется гибридная зеркальная антенна с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка). Технические решения, применяемые на этом аппарате, дают значительно более высокое разрешение радиолокационных снимков, более широкую полосу съемки, а также обеспечивают лучшую информативность радиолокационного сигнала.

Еще один проект ВПК "НПО машиностроения" - разработка космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР. Этот спутник будет обеспечивать всепогодный мониторинг больших площадей земной поверхности и в основном ориентирован на гражданский сегмент экономики. Его массогабаритные характеристики позволят за один запуск ракеты-носителя выводить на орбиту группировку из 6-8 аппаратов. Перечисленные проекты - это далеко не весь список "гражданских позиций" Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Производственные и технологические возможности предприятий КТРВ позволяют создавать различную высокотехнологичную продукцию, поэтому маркетинговые исследования проводятся по всем сегментам рынка и отраслям экономики.