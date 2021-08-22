Бойцы инженерных подразделений Российской армии почти всегда находятся на передовой. Люди в специальной экипировке и с миноискателями наперевес появляются в центре событий при любом военном конфликте. Задействуют военных инженеров также при ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Чтобы минимизировать риск случайной гибели, саперам поставляют самые современные средства защиты. Например, новейшие костюмы разминирования ОВР-2-02. Они уже прошли боевую обкатку в Сирии и Нагорном Карабахе. Костюм защищает сапера от взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия, а также от пуль. Он снабжен системой аудиовидеосвязи, портативной водяной системой охлаждения и средствами защиты слуха. Как показывает реальное проведение спецопераций, в том числе в Сирии, костюмы не раз спасали саперам жизнь.

Сейчас активно применяются и мобильные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". Оператор может управлять комплексом с пульта, находясь на расстоянии до 800 метров.

Как рассказал "РГ" начальник Инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, в интересах Российской армии разрабатывается новейший многофункциональный робототехнический комплекс разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ. Он предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности в режиме дистанционного управления. Управляться этот комплекс будет дистанционно. Кроме того, сейчас идет работа по созданию инженерного многофункционального робототехнического комплекса ИМРТК-ШР для так называемого инженерного спецназа - батальонов штурма и разграждения. Он поможет инженерным штурмовым подразделениям выполнять задачи под огнем противника в условиях городских и промышленных застроек. Также для саперов-штурмовиков разрабатывают новые компоненты инженерной экипировки - пассивный экзоскелет и рюкзак сапера-штурмовика.

Военные инженеры скоро должны получить на вооружение установку дистанционного разминирования нового поколения. Эта система предназначена для замены эксплуатирующейся в войсках более 40 лет установки УР-77 "Метеорит", которую в войсках прозвали Змеем Горынычем. Он много лет успешно использовался в большинстве локальных конфликтов от Афганистана и Чечни до Сирии.

Обновленный "Змей Горыныч" сделан на базе БМП-3. В нем применены уникальные агрегаты в виде электротрансмиссии с "батарейками" - накопителями энергии, которые позволяют установке бесшумно проезжать до трех километров и незаметно выходить на рубежи применения. Заряды разминирования повышенной эффективности помещены в защищенную поднимаемую пусковую установку. В машине установлены элементы комплекса активной защиты, нейтрализующие противотанковые боеприпасы противника. Кроме того, техника получила дистанционно-управляемую пулеметную установку, которая способна бороться с наземными и воздушными целями.

Бронированная инженерная машина оснащена боевым модулем с пулеметом для поражения живой силы и легкобронированной техники противника

Для повышения мобильности войск создаются новые средства преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ. Уже проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, которая создана на узлах и агрегатах танка Т-72Б3. Она оснащена боевым модулем с пулеметом для поражения живой силы и легкобронированной техники противника. На танковом шасси смонтированы бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев и мощный экскаваторный ковш-захват клещевого типа. Взамен ковша можно установить гидромолот для разрушения бетонных конструкций. Также УБИМ оснащена тяговой и вспомогательной лебедками для эвакуации техники. В комплект машины входят переносной миноискатель, прибор радиационной и химической разведки, ручной инструмент и средства защиты. Помимо экипажа из двух человек, предусмотрены места для трех саперов.

По словам Ставицкого, сейчас ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020. Он уже был представлен на форуме "Армия". Грузоподъемность увеличена до 60 тонн, что позволяет оперативно обеспечить переправу в том числе новейших танков Т-14 "Армата".

Также для инженерных подразделений разрабатывается тяжелый механизированный мост ТММ-7. В нем применены легкие композитные материалы, что позволило увеличить длину мостовой конструкции до 16 метров. Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки моста сократит время оборудования мостовых переходов.

Ставицкий подчеркнул, что достижения науки и техники эффективно внедряются при создании принципиально новых и совершенствовании существующих средств инженерного вооружения. Вместе с тем он отметил, что полностью обойтись одними роботами невозможно. "Они не могут самостоятельно принимать решения, поэтому человеческий фактор остается очень важным". Конечно, учебе сапера уделяется самое пристальное внимание. Для подготовки специалиста высокого класса необходимы годы упорных занятий и тренировок. Для этого в соответствии с указаниями министра обороны России была представлена концепция развития Международного противоминного центра и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск.

На территории противоминного центра и испытательного института будут построены новый лабораторный комплекс для испытаний и полигонная база.

При этом будет использован принцип открытой архитектуры. Это поможет моделировать различные условия, при которых саперы смогут изучать и апробировать инженерное вооружение. При этом будет воспроизводиться реальная обстановка его эксплуатации в различных средах и климатических условиях. Здесь также будут отрабатывать практические навыки управления войсками.

Для этих целей планируется постройка атриума с различными климатическими зонами, лаборатории моделирования системы управления войсками. А также лаборатория контроля физико-механических и функциональных характеристик, трансформируемая исследовательская лаборатория гидродинамики. Будут созданы и интерактивные тренажерные классы средств инженерного вооружения, динамические макеты местности для проведения командно-штабных игр.