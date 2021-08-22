Израильские ВВС нанесли удар по оружейным цехам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля атаковали четыре объекта группировки ХАМАС в секторе Газа, в числе которых оружейные цеха и склады. Это было сделано в ответ на произошедшие в субботу вечером беспорядки у разделительного забора, говорится в сообщении военных.

В ответ истребители нанесли удары, пишет РИА Новости. Кроме того, военные Израиля приняли решение усилить дивизию Газы дополнительными подразделениями. "Силы ЦАХАЛ готовы к любому развитию ситуации в этом районе", - подчеркивается в заявлении армии Израиля.

По ее данным, накануне вечером участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь. Сообщается также, что израильский пограничник получил тяжелые огнестрельные ранения. В критическом состоянии он был госпитализирован.