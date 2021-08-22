Китайцам разрешили заводить до трех детей

Китайские семьи теперь смогут заводить до трех детей, а власти КНР, чтобы повысить рождаемость, введут финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми. Кроме того, будут приняты меры, чтобы снизить расходы родителей на рождение, воспитание и образование своих чад. Такие поправки к законодательству одобрил китайский парламент.

Теперь работодателей будут поощрять за предоставление сотрудникам дополнительного отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, усилится пропаганда вступления в брак и рождения детей в молодом возрасте.

Такой радикальный поворот в политике рождаемости страны с наибольшим населением в мире обусловлен демографией. Если нынешняя динамика сохранится, то к 2050 году люди старше 60 лет будут составлять 35 процентов населения страны (сейчас - 18,7 процента). С 1979 года в Китае для большинства представителей титульной нации хань действовал принцип "одна семья - один ребенок". Он был введен из-за высокой рождаемости (в среднем шесть детей на одну женщину) и опасности голода. Только в 2008-2009 годах заводить двух детей разрешили семьям, где оба супруга - единственные дети своих родителей, а в 2016 году это правило распространили на всех граждан. Но пока эти послабления практически не привели к изменению демографической ситуации в КНР и старение населения продолжается.