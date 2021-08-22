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22.08.2021 12:51
Рубрика: В мире

Кличко не пустили встречать Меркель

Текст: Александр Гусаров

Мэр Киева Виталий Кличко оказался в неловкой ситуации, прибыв в киевский аэропорт "Борисполь" для встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщает РИА Новости, выставленная охрана отказалась пропустить градоначальника в связи с тем, что его имени не оказалось в списках встречающих Меркель.

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
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"Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - пожаловался Кличко в своем Telegram-канале.

По словам мэра Киева, такое в его практике происходит впервые. "Поэтому интересно: в "проевропейском" министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!" - едко прокомментировал произошедший с ним казус Кличко.

Реагируя на произошедшее, местные обозреватели констатируют: еще не успев начаться, прощальный визит Меркель на Украину уже вовсю используется местными политиками для сведения собственных конъюнктурных счетов.

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