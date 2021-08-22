Новости

Захарова указала на отсутствие флага ЕС на конференции Меркель и Зеленского 20:37
Криптовалютные компании массово покидают Китай с огромными убытками 20:13
Ученые выяснили, какие продукты сокращают жизнь 19:17
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам 18:56
Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах 18:19
"Локомотив" обыграл "Краснодар" благодаря дублю Смолова 18:12
В России зарегистрируют швейцарский препарат для лечения COVID-19 18:04
В Ижевске обрушился балкон жилого дома 18:01
В Подмосковье ликвидирован пожар в ТЦ 17:55
Глава МИД Норвегии опровергла заявление о разрыве отношений с Россией 17:45
Стали известны новые подробности взрыва гранаты в Москве 17:28
Все атомные станции России застрахуют на 2 триллиона рублей 17:28
В Мытищах загорелся ТЦ 4Daily 17:25
Путин отметил важность исторической памяти для будущего народов 17:11
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2" 17:07
Елизавета II собирается подать в суд на принца Гарри 16:52
Названы популярные направления для путешествий по России осенью 16:38
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины 16:37
Президент Болгарии призвал политиков не испытывать терпение граждан 16:11
Путин предостерег от превращения людей в роботов 15:58
Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье 15:52
Путин заявил о восстановлении докризисного уровня экономики 15:51
Диетолог рассказала, как снизить холестерин без лекарств 15:50
Путин откроет форум "Армия-2021" и примет участие в сессии ОДКБ 15:44
Путин оценил предложение ввести мораторий на плановые проверки бизнеса 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
22.08.2021 20:13
Рубрика: В мире

Криптовалютные компании массово покидают Китай с огромными убытками

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за ужесточения регулирования криптовалютного рынка в Китае все больше крупных компаний, занимающихся майнингом, покидают страну, сообщает The Wall Street Journal.

Биткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларов

В июне Народный банк Китая потребовал, чтобы крупнейшие банки и платежные операторы строго исполняли требования по ограничению рисков по размещению криптовалютных активов. Кроме того, власти провинции Сычуань, где сосредоточено немало майнинговых ферм, запретили им пользоваться электроэнергией.

Все эти события привели к тому, что Китай, где по некоторым данным до июня добывали около 60% биткоина, стали покидать крупные компании. Так, американские криптомайнинговые компании массово "переезжают" на территорию США и Канады, а, по словам главы Marathon Digital Holdings Фреда Тиля, некоторые рассматривают Казахстан и Россию. В частности потому, что перевозить оборудование в США весьма накладно. Кроме высоких транспортных расходов действуют пошлины на ввоз компьютеров в 25%. Потери в итоге могут быть огромными.

"Это как если бы General Motors пришлось полностью закрыть свой завод в одном месте и заново строить такой же завод в другом месте", - сказал Тиль.

На ужесточение политики в КНР биткоин отреагировал кратковременным падением, однако вскоре курс пошел на восстановление. К вечеру 22 августа цена за единицу составляет около 48,5 тысячи долларов, а месяц назад биткоин стоил 32,4 тысячи.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Финансы Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

В РФ вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без обязательного техосмотра
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2"
Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса
Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье
Кличко не пустили встречать Меркель
Посол РФ в Афганистане рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле
Откуда пошло и как работает внешнее управление на Украине