Лавров: Запад пытается усложнить условия для развития РФ

Западные страны пытаются усложнить внешние условия для развития России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ясно - в последние годы особенно ярко это проявляется, - что наши западные коллеги хотят сделать все для того, чтобы внешние условия для развития России не были такими благоприятными, как хотелось бы нам", - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе встречи президента РФ с представителями партии "Единая Россия".

По мнению Лаврова, Россия должна опираться на собственные силы, а не на внешних партнеров.