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22.08.2021 17:45
Рубрика: В мире

Глава МИД Норвегии опровергла заявление о разрыве отношений с Россией

Текст: Александр Гусаров

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере. Последний заявил о разрыве отношений Осло с Москвой и о том, что сотрудничество двух стран практически сведено на нет.

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"Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", - цитирует слова главы норвежского внешнеполитического ведомства РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ.

По мнению Серейде, между Россией и Норвегией "даже больше контактов, чем у многих других стран".

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