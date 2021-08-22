Глава МИД Норвегии опровергла заявление о разрыве отношений с Россией

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике слова кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере. Последний заявил о разрыве отношений Осло с Москвой и о том, что сотрудничество двух стран практически сведено на нет.

"Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", - цитирует слова главы норвежского внешнеполитического ведомства РИА Новости со ссылкой на норвежские СМИ.

По мнению Серейде, между Россией и Норвегией "даже больше контактов, чем у многих других стран".