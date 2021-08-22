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22.08.2021 15:24
Рубрика: Власть

Минобороны передало музеям Юга России боевые знамена фронтовой поры

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье, 22 августа, когда страна отмечает День Государственного флага Российской Федерации, на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил прошла церемония передачи 15 боевых знамен частей, участвовавших в освобождении Ростовской области от фашистов, государственным и муниципальным музеям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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Солдаты и офицеры почетного караула Московского гарнизона торжественно вручили знамена прославленных полков и дивизий военнослужащим Южного военного округа. После того, как полотнища доставят в Ростов-на-Дону, их выставят в военно-историческом музейном комплексе на площадке проведения Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Решение министра обороны Российской Федерации вернуть исторические боевые знамена из запасников Центрального музея Вооруженных сил в музеи боевой славы городов Юга России позволит сотням, тысячам людей ежедневно видеть эти реликвии вживую, а самое главное - эти знамена станут доступны нашей молодежи", сказал на церемонии статс-секретарь-замминистра обороны России Николай Панков.

Он назвал священным долгом задачу бережно хранить и приумножать память о подвигах солдат и матросов, офицеров, генералов и адмиралов, внесших огромный вклад в нашу победу над фашизмом. Панков добавил, что такая работа будет продолжена в трех военных округах и на Северном флоте.

Напомним, что недавно в ходе рабочей поездки в ЮВО Сергей Шойгу посетил музейный комплекс "Самбекские высоты". После осмотра его экспонатов министр обороны поручил заменить представленные в музее копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев, оригиналами.

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