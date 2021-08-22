Мурашко: Родителям нужно привиться от COVID-19, чтобы защитить детей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что доминирующий сейчас штамм коронавируса "дельта" стал чаще поражать детей и призвал взрослых членов семьи вакцинироваться, чтобы уменьшить риск передачи инфекции.

"Для того, чтобы минимизировать риски для взрослых и для детей, необходимо чтобы сейчас прошла вакцинация среди родителей, старшего поколения, чтобы разорвать эту цепочку. Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Поэтому мы - взрослые - должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить наших детей", - заявил Михаил Мурашко во время рабочего визита в Калмыкию, где он участвовал в открытии новой детской поликлиники.

В свою очередь глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что вакцинацию от COVID-19 прошла уже половина жителей республики, хотя для достижения коллективного иммунитета уровень иммунизации должен составить не менее 80%.