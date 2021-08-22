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22.08.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Мурашко: Родителям нужно привиться от COVID-19, чтобы защитить детей

Текст: Ирина Невинная

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что доминирующий сейчас штамм коронавируса "дельта" стал чаще поражать детей и призвал взрослых членов семьи вакцинироваться, чтобы уменьшить риск передачи инфекции.

Фото: Олег Укладов / Комсомольская правда
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"Для того, чтобы минимизировать риски для взрослых и для детей, необходимо чтобы сейчас прошла вакцинация среди родителей, старшего поколения, чтобы разорвать эту цепочку. Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Поэтому мы - взрослые - должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить наших детей", - заявил Михаил Мурашко во время рабочего визита в Калмыкию, где он участвовал в открытии новой детской поликлиники.

В свою очередь глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что вакцинацию от COVID-19 прошла уже половина жителей республики, хотя для достижения коллективного иммунитета уровень иммунизации должен составить не менее 80%.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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