На Армейских международных играх – 2021 организовали "Клуб болельщиков"

В воскресенье, 22 августа, в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка "Патриот" начал работу "Клуб болельщиков" Армейских международных игр - 2021.

На время проведения этих соревнований на территории площадью 27 тыс. квадратных метров развернули более 50 тематических и выставочных зон, площадок для проведения мастер-классов, компьютерных игр и тренажерных комплексов.

Для трансляции значимых событий АрМИ-2021 в "Клубе болельщиков" разместили мультимедийный экран, а также большие телеэкраны на базе колесной техники. Параллельно с "Клубом болельщиков" будут работать экспозиции конкурсов в павильоне АрМИ. Также на территории "Клуба болельщиков" организовали площадки Всероссийского движения "Юнармия". В пресс-центре Армейских международных игр сообщили, что в этом году количество конкурсов увеличилось до 34. В программу соревнований, в частности, включили новые конкурсы "Тактический стрелок", "Армия культуры" и "Меридиан", которым в "Клубе болельщиков" посвятили отдельные экспозиции.

На выставочных площадках гости имеют возможность познакомиться с историей конкурсов Армейских международных игр, увидеть современную российскую военную технику и вооружение. А еще - с помощью современного симулятора попробовать себя в роли механика-водителя танка, боевой машины пехоты и инженерного путепрокладчика. Можно также принять участие в мастер-классах и конкурсах, посоревноваться в силовых, игровых и киберспортивных видах спорта.

В "Клубе болельщиков" функционирует площадка "Киберпатриот", где все желающие сойдутся в танковом бою, поиграют в современные компьютерные и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках. На территории "Клуба болельщиков" работают 30 крытых кластеров для отдыха детей и взрослых, развернут фуд-корт.

Добраться до "Клуба болельщиков" можно общественным транспортом. Как это сделать, подскажет информация в интернете. С фото- и видеоматериалами о работе "Клуба болельщиков", а также с актуальной информацией по проведению Армейских международных игр-2021 можно познакомиться в разделе "Клуба болельщиков" АрМИ-2021 на сайте Минобороны России.

"Клуб болельщиков" АрМИ-2021 работает ежедневно с 9:00 до 18:00, вход свободный. На территории организована парковка личных автомобилей на 6 тыс. мест.