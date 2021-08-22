На Армейских международных играх – 2021 организовали "Клуб болельщиков"

Новости

В Узбекистане в рамках АрМИ-2021 соревнуются военные медики 22:19
Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида 21:58
Умерла первая красавица Молливуда Читра 21:27
Гол Лукаку помог "Челси" обыграть "Арсенал" 21:27
Умер создатель The Everly Brothers Дон Эверли 21:22
Актер-великан Игорь Вовковинский умер в 38 лет 21:17
Умерла итальянская актриса Николетта Орсомандо 21:13
Роналду не захотел выйти в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Удинезе" 21:09
Эксперт предупредил о возможном росте цен на ОСАГО 21:05
Талибы готовят операцию по захвату провинции Панджшер 20:58
Захарова указала на отсутствие флага ЕС на конференции Меркель и Зеленского 20:37
Криптовалютные компании массово покидают Китай с огромными убытками 20:13
Ученые выяснили, какие продукты сокращают жизнь 19:17
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам 18:56
Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах 18:19
"Локомотив" обыграл "Краснодар" благодаря дублю Смолова 18:12
В России зарегистрируют швейцарский препарат для лечения COVID-19 18:04
В Подмосковье ликвидирован пожар в ТЦ 17:55
Глава МИД Норвегии опровергла заявление о разрыве отношений с Россией 17:45
Стали известны новые подробности взрыва гранаты в Москве 17:28
Все атомные станции России застрахуют на 2 триллиона рублей 17:28
В Мытищах загорелся ТЦ 4Daily 17:25
Путин отметил важность исторической памяти для будущего народов 17:11
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2" 17:07
Елизавета II собирается подать в суд на принца Гарри 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
22.08.2021 21:58
Рубрика: Власть

На Армейских международных играх – 2021 организовали "Клуб болельщиков"

Текст: Юрий Гаврилов
В воскресенье, 22 августа, в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка "Патриот" начал работу "Клуб болельщиков" Армейских международных игр - 2021.

На время проведения этих соревнований на территории площадью 27 тыс. квадратных метров развернули более 50 тематических и выставочных зон, площадок для проведения мастер-классов, компьютерных игр и тренажерных комплексов.
В первом заезде "Танкового биатлона" лучшее время показал экипаж из России

Для трансляции значимых событий АрМИ-2021 в "Клубе болельщиков" разместили мультимедийный экран, а также большие телеэкраны на базе колесной техники. Параллельно с "Клубом болельщиков" будут работать экспозиции конкурсов в павильоне АрМИ. Также на территории "Клуба болельщиков" организовали площадки Всероссийского движения "Юнармия". В пресс-центре Армейских международных игр сообщили, что в этом году количество конкурсов увеличилось до 34. В программу соревнований, в частности, включили новые конкурсы "Тактический стрелок", "Армия культуры" и "Меридиан", которым в "Клубе болельщиков" посвятили отдельные экспозиции.

На выставочных площадках гости имеют возможность познакомиться с историей конкурсов Армейских международных игр, увидеть современную российскую военную технику и вооружение. А еще - с помощью современного симулятора попробовать себя в роли механика-водителя танка, боевой машины пехоты и инженерного путепрокладчика. Можно также принять участие в мастер-классах и конкурсах, посоревноваться в силовых, игровых и киберспортивных видах спорта.

В "Клубе болельщиков" функционирует площадка "Киберпатриот", где все желающие сойдутся в танковом бою, поиграют в современные компьютерные и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках. На территории "Клуба болельщиков" работают 30 крытых кластеров для отдыха детей и взрослых, развернут фуд-корт.

Добраться до "Клуба болельщиков" можно общественным транспортом. Как это сделать, подскажет информация в интернете. С фото- и видеоматериалами о работе "Клуба болельщиков", а также с актуальной информацией по проведению Армейских международных игр-2021 можно познакомиться в разделе "Клуба болельщиков" АрМИ-2021 на сайте Минобороны России.

"Клуб болельщиков" АрМИ-2021 работает ежедневно с 9:00 до 18:00, вход свободный. На территории организована парковка личных автомобилей на 6 тыс. мест.

Власть Безопасность Армия РГ-Видео

Главное сегодня

В РФ вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без обязательного техосмотра
В ФРГ назвали срок завершения работ по укладке труб "Северного потока-2"
Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса
Талибы дали 4 часа на капитуляцию отрядам сопротивления в Панджшерском ущелье
Кличко не пустили встречать Меркель
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных