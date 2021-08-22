На фестивале "Короче" показали новый мультфильм Бардина

В Калининграде проходит главный российский кинофестиваль короткометражного кино "Короче". По счету он девятый и к следующему, юбилейному, году готовится всерьез: много новшеств. Начнем с того, что преобразился кинематографический фестивальный ландшафт в целом - и это связано с пандемией. Так, ранее главный киносмотр российского кино "Кинотавр" проходил в июне. На нем есть знаменитая программа короткого метра. И часть картин - многие из них в статусе лауреатов - приезжали в конце лета в августе на "Короче". Кто не успел посмотреть "коротыши" в Сочи, знакомился с ними в Калининграде.

Теперm же "Короче" - впереди. А "Кинотавр" проходит после него - в сентябре. На "Кинотавре" для короткометражного кино строгое требование премьерности - первый показ должен быть на фестивале. И теперь и на "Короче" - тоже. Это сильно повлияло на программу. Тем более, что с этого года на "Короче" увеличилось количество отборщиков. Ранее был один Артем Рыжков. Сейчас вместе с ним - Надежда Королева и Вадим Рутковский.

Но самое главное - у фестиваля "Короче" сменился владелец. Фестиваль создавался самым знаменитым киногубернатором страны (так его называют в народе) Станиславом Воскресенским. Тогда он работал в Калининградской области, теперь - в Ивановской. А также - генеральным продюсером Светланой Дрыгой. Теперь они по-прежнему продвигают кино, но уже в Ивановской области - впереди кинофестивали "Зеркало" имени Андрея Тарковского (состоится через неделю) и "Пилот" - (смотр сериалов пройдет в середине сентября). Но "Короче" остается любимым детищем Воскресенского и Дрыги, и в Калининграде им всегда рады. Воскресенский приехал на "Короче" и в этом году. Но с нынешнего - 2021 года - у руля фестиваля - Антон Калинкин, что дает повод пошутить: на дни проведения "Короче" Калининград превращается в Калинкинград. Нового главу "Короче" особо представлять не надо - он известен как один из лучших организаторов и фестивалей, и других мероприятий, и не только в нашей стране. В конце июля прошел в Нижнем Новгороде третий по счету фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, после которого Калинкин с командой, где должность генерального продюсера занимает Екатерина Ванаг, получили восхищенные отзывы в медиа и кино- мире и не только в России (фестиваль - международный). Хвалили все - от организации и стиля оформления до качества просмотренных картин.

Фестиваль "Короче" - другой формат. Но при таком профессиональном подходе , как выше говорилось, меняется многое. Продолжим фиксировать перемены. Расширился конкурс - теперь в нем 36 картин. Во внеконкурсной программе - 35. Изменился хронометраж фильмов - ранее принимались картины длительностью до 15 минут, теперь от шести до двадцати четырех. Кстати, ровно 24 минуты длилась и церемония открытия фестиваля в этом году, которую феерически провел Юрий Стоянов по собственноручно написанному сценарию. Несколько шуток Стоянова, встреченные бурными аплодисментами, тут же превратились в крылатые высказывания. Например "Калининград - единственный город в России, который держит социальную дистанцию" ( речь в шутке об историческом расположении Калининградской области). Губернатору Антону Алиханову Стоянов сказал: "Я в вашем возрасте возглавлял маленький "Городок", а вы - Калининградскую область", после чего глава региона признался, что актера перешутить невозможно.

Также на "Короче" запустили очень удобное для работы мобильное приложение - к сожалению, такие на российских фестивалях используют лишь немногие. И по традиции сюда приехало столько звезд, которых хватило бы на несколько российских киносмотров. Это в первую очередь президент кинофестиваля Сергей Сельянов, который по традиции отмечает на "Короче" свой день рождения. Члены жюри - бессменный председатель Игорь Толстунов и его команда - Юрий Быков, Марина Александрова, Сергей Козлов, Константин Бронзит, Максим Лагашкин и Анастасия Пальчикова. И известные артисты, многие из которых снимались в "коротышах", представленных на киносмотре - Любовь Толкалина, Татьяна Владимирова, Александра Ревенко, Дарья Екамасова, Екатерина Волкова, Алексей Чадов, Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Ольга Сутулова, Владимир Яглыч, Дарья Чаруша, Дарья Михайлова, Марина Доможирова и другие. Глава МОСКИНО - Наталья Мокрицкая, глава РОСИЗО - Ольга Галактионова, сценарист Илья Тилькин, руководитель молодежного отделения Союза кинематографистов России - Дмитрий Якунин (в рамках "Короче" проходит Питчинг дебютантов в короткометражном кино - очередной этап Всероссийского молодежного кинофорума), представители ведущих сми, книжных издательств, онлайн-кинотеатров... Девизом кинофестиваля могли бы стать слова "Коротко и по делу" - столько встреч, в результате которых рождаются новые проекты, тут проходит. В символике фестиваля в этом году вывели на первый план немой фильм Жоржа Мельеса "Путешествие на луну". В 1902 году Мельес создал первый блокбастер - установил рекорд по продолжительности короткометражного фильма.

Что касается содержательной части, на открытии кинофестиваля состоялась премьера новой картины Петра Буслова "БУМЕРанг". Фильм отсылает к первому фильму режиссера - картине "Бумер", которая вышла в 2003 году и стала культовой в нашей стране. Потом было снято продолжение. А новая лента рассказывает историю товарно-денежных и человеческих отношений владельца фармацевтической компании - эту роль играет Дмитрий Нагиев и бомжа - Тимофей Трибунцев. Сам Буслов сыграл в своем фильме роль ведущего скандального телешоу Федора Бусслера. В фильме также играют Семен Слепаков, Анна Уколова, Артем Бобцов - что ассоциируется со снятым Бусловым же "Домашним арестом" - сериалом, который также стал в России культовым, и другие известные артисты. Сам режиссер говорит о том, что вдохновлялся работами таких режиссеров,Ю как Квентин Таратино, Гай Риччи и Джим Джармуш.

К моменту написания этой статьи на "Короче" прошел первый день просмотров. Несколько картин сразу стали событиями Это, прежде всего, новая анимационная работа Гарри Бардина "Песочница". Да-да, с этого года в конкурсную программу фестиваля входит и анимация, что, по мнению автора этих строк, весьма ее украсило. Фильм Бардина - образ, аллегория, на примере которой можно рассматривать отношения и между людьми, и между государствами, в офисе или в высоких кабинетах, в квартирах или в учебных заведениях.

Впервые в конкурсе киносмотра и фильмы, созданные калининградцами. Их - два, и то, что они включены в программу - гордость региона. Это ленты "Огни Москвы" Кирилла Глущенко и "Часть меня" Анны Рыжковой. Лента "Патриотка" Ани Крайс рассказывает о разумных и неразумных соотношениях общественного и личного в наше время. "Бродяга Бро" Петра Тимофеева - о разнице социальных статусов и поколений: в ней молодой рэпер использует доя своих произведений тексты социально безответственных слоев населения - то есть бомжей. "Подходящий день" Екатерины Шупик - стильная анимация о рыбалке наоборот - на ней рыбы ловят человека. Тему пандемии, любви и работы в чрезвычайных обстоятельствах талантливо раскрывает в своем небольшом кино "Это так работает" Дмитрий Голубничий. В главных ролях - Юлия Хлынина, Павел Табаков и Максим Виторган. Сергей Швыдкой в ленте "Пой!" продолжает актуальный разговор о том, как таланты попадают на телешоу, который ведется повсеместно. Нельзя не похвалить авторов за удачный выбор актрисы - в главной роли Эва Мильграм, которую можно сравнить со звездой классического голливудского кино, попавшей в реалии нашей жизни. Ко двору пришелся фильм "Полосатый" Татьяны Астаповой - рассказывающий о странной дружбе человека с арбузом - словно его специально подгадали к сезону. Заметная актерская работа Артема Сучкова. Проект "Союзмультфильма" "Мой друг тигр" - грустная вызывающая щемящие чувства сказка о взрослении. Однако самым обсуждаемым фильмом после первого дня показов стал "Белый гетеросексуальный мужчина" Глеба Росса с Андреем Мерзликиным в главной роли. Изящная сатира на новые требования мира кино с такими звездами, как Дарья Екамасова, Роза Хайруллина, Рано Кубаева и другими. Сделана с применением виртуальных спецэффектов - на стыке фильма и компьютерной игры. По сюжету талантливый режиссер встречается с цензурным комитетом, который предъявляет политкорректные требования к его картине.

Однако, какие требования предъявит к конкурсантам жюри, и кто им будет соответствовать - это станет известно уже сегодня вечером. Впереди - второй день показов и церемония награждения лауреатов. О них читайте завтра в "РГ".