На форуме "Армия-2021" новые виды вооружения покажут в деле

В рамках международного форума "Армия-2021" с 22 августа по 4 сентября пройдут международные армейские игры "АрМИ-2021". На них будут присутствовать 11 групп наблюдателей, в том числе и из четырех стран НАТО. Об этом в канун форума сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В 34 конкурсах игр примут участие более 280 команд из 34 государств. Впервые в играх будут участвовать военные из Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора. Три конкурса проходят в этом году впервые: "Тактический стрелок", состязания военных топографов "Меридиан" и музыкально-танцевальный конкурс "Армия культуры".

Россия примет 16 конкурсов, Беларусь, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар организуют по одному конкурсу.

25-26 августа на форуме также пройдет чемпионат по управлению БПЛА и робототехническими комплексами.

Свое участие в форуме подтвердили 97 стран, 34 делегации которых возглавят руководители военных ведомств. На форуме более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения покажут полторы тысячи предприятий, в том числе из 12 иностранных государств. При этом, по словам главы минобороны, перспективная боевая техника, представленная на форуме, уже в этом году поступит в Российскую армию, что позволит довести долю современного оружия в ВС РФ до 71,9 процента.