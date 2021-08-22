Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
22.08.2021 12:22
Текст: Николай Грищенко

На форуме "Армия-2021" рассказали о высокоточных скоростных ракетах

Российские противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ могут поражать боевые корабли и суда противника в любых метеоусловиях и при волнении на море от пяти до шести баллов. Высокоточное оружие было продемонстрировано на форуме "Армия-2021".

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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В частности авиационная высокоскоростная ракета Х-31АД имеет дальность поражения до 160 километров и может применять для поражения морских надводных целей при волнении пять баллов.

"Не меньший интерес вызывает противокорабельная ракета Х-35УЭ. Ее задача - поражение боевых кораблей противника, а также наземных целей. При этом она наводится с использованием навигационной системы ГЛОНАСС или GPS. Ракета универсальна по носителям и входит в состав авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов. Применяться может на дальностях до 260 километров в любых метеоусловиях при волнении моря до шести баллов", - сообщает в ведомственном издании генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Кроме высокоточного ракетного вооружения КТРВ приступило к разработке авиационных средств поражения для ударных российских беспилотников в категории 50 и 100 килограммов.

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