Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
22.08.2021 17:55
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Наследника знаменитой БРДМ-2 показали на "Армии-2021"

На открывшемся в воскресенье в Подмосковье седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представили совершенно новую разработку "Военно-промышленной компании" - двухосную многоцелевую полноприводную бронированную плавающую машину, уже неофициально прозванную в Сети "БРДМ-4".

Как ее знаменитые предки, этот образец предназначен для ведения различных видов разведки. Разумеется, с его помощью можно будет сопровождать автомобильные колонны, вести борьбу с разведчиками и диверсантами противника. Для этого на машину устанавливается дистанционно управляемый модуль с пулеметным вооружением, таким как 7,62-мм ПКТМ или крупнокалиберный 12,7-мм "Корд".

Полная масса - 10000 кг. Грузоподъемность, в зависимости от защищенности и оснащения: 1500 - 2000 кг. Длина - 5600 мм. Ширина - 2550 мм. Высота - 2000 мм. Дорожный просвет - 400 мм.

Если у таких уже известных броневиков, как "Атлет" или "Стрела", двигатель находится в передней части, то здесь 240-сильный ЯМЗ - за отделением управления с правой стороны. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч.

В обоих бортах и корме имеются двери с массивными бронестеклами, в которых проделаны бойницы. Два гребных винта дают понять, что "БРДМ" может преодолевать водные преграды вплавь, разгоняясь до 9 км/ч. Это очень необходимая опция для техника подобного предназначения. Экипаж - 4 человека.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Что касается защиты, то она соответствует II классу STANAG 4569 и может выдержать подрыв мины с двумя килограммами тротила под днищем.

Бронированная разведывательно-дозорная машина первого поколения поступила на вооружение в 1957 году, ее до сих пор можно встретить в армиях некоторых государств. Однако наибольшую популярность получила БРДМ-2, ее эксплуатировали военные более полусотни стран мира. Она участвовала во многих войнах и вооруженных конфликтах.

БРДМ-3 была создана на базе бронетранспортера БТР-80А. Имела специальное оборудование, 6 человек экипажа и вооружение в виде 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ.

Фото: Алексей Моисеев
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