Научно-деловая программа форума "Армия-2021" включает более 200 мероприятий

В воскресенье, 22 августа, в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка "Патриот" открывается обширная научно-деловая программа Международного военно-технического Форума "Армия-2021".

В Минобороны РФ сообщили, что ключевым мероприятием первого дня, позволяющим определить приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса России, станет пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта, которые впоследствии найдут широкое применение при создании перспективных комплексов и систем военного назначения.

Научно-деловая программа форума предусматривает проведение 211 мероприятий и по количеству превосходит показатели прошлого года - тогда их было 186. Программа обещает превзойти размах прошлых лет не только по масштабу, но и по обилию форматов, в том числе благодаря увеличенной до пяти дней длительности запланированных мероприятий. Это будут и конгрессы, и конференции, и круглые столы. А также брифинги, деловые встречи, ведомственные и межведомственные заседания.

"В 2021 году дополнять научно-деловую программу будет серия экспозиционных мероприятий военного инновационного технополиса "ЭРА", а также организуемые совместно с Правительством Российской Федерации пленарное заседание и конгресс, посвященные вопросам диверсификации ОПК России", - сообщили в Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что для повышения эффективности научно-деловой программы модераторы собрали на одной площадке представителей органов государственной власти, научных и деловых кругов, высшей школы и Российской академии наук, известных общественных деятелей, инженеров, специалистов и экспертов в области обороны, а также представителей 98 государств. При этом 22 страны мира примут участие в форуме на уровне глав оборонных ведомств. Все организовано так, чтобы мероприятия смогли проходить одновременным участием до 2580 человек в более чем 40 конференц-залах. При этом будут жестко соблюдаться санитарно-эпидемиологические ограничения, в том числе соблюlение социальной дистанции.

Сообщается, что более сотни научно-исследовательских учреждений и организаций Минобороны РФ и Министерства образования и науки России примут участие в мероприятиях научно-деловой программы форума, которая пройдет в формате конференций, круглых столов и брифингов по различным тематическим разделам. В этом году они объединены в четыре тематических блока: военное искусство и строительство Вооруженных сил; вооружение, военная техника и технологии искусственного интеллекта; воинское обучение и воспитание; военная экономика и военное право.

Одним из наиболее значимых событий форума станет конгресс "Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы", организованный коллегией Военно-промышленной комиссии РФ при поддержке Правительства Российской Федерации. Пленарное заседание в рамках конгресса состоится под руководством вице-премьера Юрия Борисова.

Широкое представительство научного и делового сообщества обеспечит конгресс "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта", организованный Минобороны РФ при участии Минобрнауки и Минпромторга России. Пленарное заседание пройдет под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В рамках научно-деловой программы также предусмотрены мероприятия, посвященные юным талантам, развитию системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями. В частности, на форуме пройдет круглый стол "Важное для обороны глазами детей".

На специальной экспозиции Военного инновационного технополиса "ЭРА" с 23 по 27 августа состоятся более двух десятков научных дискуссий с привлечением именитых ученых и представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса России. А центральной площадкой обсуждения перспективных для технополиса направлений исследований станет Дискуссионный клуб. Представители ведущих научных школ обсудят порядок организации и проведения совместных исследований минобороны и предприятий ОПК на базе технополиса.

Чтобы привлечь к участию в научно-деловой программе форму как можно больше специалистов, будет использована видео-конференц-связь с 18 городами России.

На интерактивной площадке ВМФ в режиме реального времени организуют связь с представители Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского и Северного флотов. А к дискуссии о развитии техники и вооружения ВДВ в режиме телемоста подключат все дивизии крылатой пехоты и Рязанское воздушно-десантное командное училище.

Минобороны РФ сообщило , что по итогам этого форума в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий МО подготовят специальный сборник.