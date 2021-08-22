Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью

Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, какие направления авиаперелетов оказались самыми популярными у россиян в сентябре и октябре.

Самыми востребованными стали билеты в Москву, куда собираются 23,8% респондентов. Как отмечается, по сравнению с ценами в 2020 году, билеты стали дешевле на 10%. На втором месте по популярности билеты в Сочи, которые забронировали 12,2%. Средняя стоимость составила 4800 рублей. Немного отстал Санкт-Петербург - туда осенью собираются 11,2% путешественников, а билет в среднем стоит 5500 рублей.

В этом году для осеннего путешествия на 10% меньше россиян выбрали Симферополь - туда отправятся 7%. Популярность Анапы снизилась на 20% - количество проданных билетов составило 3% от общего числа. За год билеты на этот курорт подорожали на 12%.

Взрывную популярность получил Калининград - туда отправятся 3,5% путешественников, и это на 60% больше, чем годом ранее. Как пишет RT со ссылкой на исследование, билеты в Калининград по сравнению с прошлым годом стали дешевле на 17%. Средняя цена составила 4300 рублей.