Названы сферы, в которых не любят отпускать сотрудниц в декрет

Больше всего недовольны уходом сотрудниц в декрет в банковской и медицинской сферах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Зарплата.ру.

Негативно воспринимают декретный отпуск также в производстве, консалтинге, транспорте, логистике и госслужбе. Почти 70% женщин столкнулись с соответствующим вопросом от работодателей в этих сферах.

"А чаще всего с вопросами о будущем материнстве сталкивались соискательницы в возрасте 24-35 лет - в 73% случаев", - отмечают специалисты.

Почти треть респондентов признались, что соврали работодателю на вопрос о планах забеременеть и в результате ушли в декрет.

Всего среди женщин в возрасте от 18 до 55 лет, 58% на собеседовании столкнулись с вопросами о замужестве и будущем материнстве.

В опросе приняли участие две тысячи работающих женщин из всех регионов России.