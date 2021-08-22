Не менее 10 человек погибли во время наводнения на востоке США

Не менее 10 человек погибли в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США. Еще 31 человек пропал без вести. Жертвами последствий непогоды стали и два маленьких ребенка, сообщил шериф Крис Дэвис.

Он также рассказал, что начал работу центр, который призван помочь людям найти пропавших родственников и друзей. Национальная гвардия штата направила в регион вертолет, в спасательных операциях задействованы также военные машины.

Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди. В некоторых городах побит рекорд по количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата объявило о третьем уровне опасности и призвало жителей не пользоваться транспортом, избегать затопленных дорог. Многие магистрали перекрыты. Также есть проблемы со связью, сообщает CNN.