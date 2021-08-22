Новости

Не менее 10 человек погибли во время наводнения на востоке США 06:38
"Роскосмос" сообщил об успешном выведении на орбиту 34 спутников OneWeb 06:37
В Якутии за сутки ликвидировано 28 природных пожаров 06:33
Пушков: За проигрыш США в Афганистане будет расплачиваться Европа 06:02
Трамп заявил о капитуляции армии США в Афганистане 05:31
Часть эвакуируемых афганцев разместят на базах в Испании 05:05
В РФ вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без обязательного техосмотра 04:20
Израильские ВВС нанесли удар по оружейным цехам ХАМАС в секторе Газа 03:54
Иммунолог Продеус рекомендовал привиться от COVID-19 до сентября 03:47
Посол РФ рассказал о помощи гражданам в эвакуации из Афганистана 03:34
Видео: Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Государственного флага 02:47
Путешествующая по Стамбулу собака стала звездой Twitter 02:32
Гинцбург заявил о возможности создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа 02:16
Журналистка Fox News рассказала о хакерской атаке на госдеп США 02:15
В Нью-Йорке из-за урагана "Генри" объявлен режим ЧС 01:55
"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур 01:30
Захарова назвала "Крымскую платформу" политической сходкой 00:31
Талибы попросили Россию о посредничестве во внутриафганском диалоге 21.08.2021
Терапевт объяснила, когда пора заканчивать дачный сезон 21.08.2021
Рублев обыграл Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати 21.08.2021
В посольстве РФ предвидели смену власти в Афганистане 21.08.2021
Анкара ждет увеличения поставок газа по "Турецкому потоку" 21.08.2021
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с РФ 21.08.2021
В Дагестане инструктор "тарзанки" погиб, сорвавшись с высоты 21.08.2021
Прокуратура: Младший ребенок выжил после взрыва в доме в Москве 21.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
22.08.2021 06:38
Рубрика: В мире

Не менее 10 человек погибли во время наводнения на востоке США

Не менее 10 человек погибли в результате наводнения в штате Теннесси на востоке США. Еще 31 человек пропал без вести. Жертвами последствий непогоды стали и два маленьких ребенка, сообщил шериф Крис Дэвис.

Фото: AP Photo
В Нью-Йорке из-за урагана "Генри" объявлен режим ЧС

Он также рассказал, что начал работу центр, который призван помочь людям найти пропавших родственников и друзей. Национальная гвардия штата направила в регион вертолет, в спасательных операциях задействованы также военные машины.

Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди. В некоторых городах побит рекорд по количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата объявило о третьем уровне опасности и призвало жителей не пользоваться транспортом, избегать затопленных дорог. Многие магистрали перекрыты. Также есть проблемы со связью, сообщает CNN.

В мире США

Главное сегодня

В РФ вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без обязательного техосмотра
Захарова назвала "Крымскую платформу" политической сходкой
Гинцбург заявил о возможности создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа
Талибы попросили Россию о посредничестве во внутриафганском диалоге
"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур
Посол РФ в Афганистане рассказал "РГ" о ситуации в Кабуле
Откуда пошло и как работает внешнее управление на Украине