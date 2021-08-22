Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
22.08.2021 18:06
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Новую версию бронеавтомобиля для спецназа показали на "Армии-2021"

Российские предприятия в настоящее время уделяют большое внимание технике, предназначенной для вооружения подразделений специального назначения. Опыт последних локальных конфликтов подтвердил острую необходимость в таких боевых машинах.

На седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представили бронеавтомобиль К-4386 (4х4) в версии ЗА-СпН в пустынном камуфляже.

Снаряженная масса -12000 кг, полная-14000 кг, грузоподъемность -2000 кг. Мощность дизельного двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, дорожный просвет - 410 мм.

Машина имеет хорошую защиту от пуль и осколков, а также от различных мин и фугасов. Последние, как известно, широко используют различные незаконные вооруженные формирования.

На крыше колесного "спецназовца" установлена имеющая круговое бронирование рубка с вооружением. 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд" способен бороться с различной автомобильной техникой, живой силой противника, а также воздушными целями, например беспилотниками.

Фото: Алексей Моисеев
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Еще имеется пусковая установка комплекса управляемого ракетного противотанкового вооружения "Корнет" с управлением по лучу лазера и тандемными кумулятивными боевыми частями, способными уничтожать самые современные зарубежные основные танки. Также имеются фугасные и термобарические варианты.

В кормовой части закреплен 82-мм миномет, с помощью которого можно оказывать эффективную огневую поддержку действующим подразделениям.

Фото: Алексей Моисеев
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