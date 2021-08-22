Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины

Гражданство Украины, и без того не самое завидное по мировым рейтингам, получило накануне "дня незалежности" очередной имиджевый удар. На этот раз "зрада" пришла из-за океана - фигуристка и первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл в Instagram заявила, что отказывается от украинского гражданства.

"Конституция Украины гласит, что на Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала спортсменка.

Кроме того, Баюл отметила, что больше ничего никому не доказывает, однако не пояснила, что это значит.

Как напоминает РИА Новости, Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она выиграла золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. Спортсменка уже много лет живет в США и получила гражданство этой страны.