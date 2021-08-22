Описан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 года

Рубль испытал ощутимую просадку, в основном в паре с долларом, который активно повышается к мировым валютам из-за ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США.

В результате рубль опустился с 5 места, где он находился в июне и июле, на 8 место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

В целом же рубль выглядит относительно сильно, оставаясь в десятке самых крепких мировых валют, а среди сырьевых (товарных) находится в тройке лидеров, уступая лишь кувейтскому динару и саудовскому риялу.

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин описал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз на среднесрочную перспективу:

- Основным фактором стабильности рубля является сохранение относительно высокой стоимости сырья на мировых рынках, хотя в последние месяцы большинство представителей сектора значительно откатилось от многолетних вершин, достигнутых в конце II - начале III кварталов.

Кроме того, поддержку российской валюте оказывает быстрое ужесточение монетарной политики ЦБ РФ, произошедшее менее чем за полгода. Резкое повышение ключевой ставки на июльском заседании Банка России ознаменовало вероятную паузу в данном процессе. На этом фоне увеличился спрос на ОФЗ, доходности которых обычно растут (котировки падают) в ожидании повышения процентных ставок в экономике. Высокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты.

Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией. Рост заболеваемости коронавирусом на фоне новых штаммов ставит под сомнение скорое решение этой проблемы. В результате она может стать хронической, оказывая негативное воздействие на все сферы экономики и жизнедеятельности общества на долгосрочном горизонте. К этому пока не готовы ни власти, ни центробанки, ни общество.

На этом фоне совсем не кстати от ФРС поступил сигнал о скором сворачивании монетарных стимулов, что было отражено в последних протоколах заседания регулятора, опубликованных в среду. Это вызвало массированные распродажи на мировых рынках.

Однако к концу недели ситуация стабилизировалась, а ценовой провал был в значительной степени выкуплен. Инвесторы надеются, что из-за ухудшения ситуации с пандемией, произошедшего уже после июльского заседания ФРС, существовавшие на тот момент взгляды чиновников регулятора сейчас уже устарели. Поэтому на сентябрьском заседании они могут проявить осторожность с заявлениями по поводу сроков и параметров сокращения денежных вливаний.

Если эти оптимистичные ожидания рынков найдут подтверждения в дальнейшей риторике монетарных властей, в том числе на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, где выступит глава ФРС, - это вернет спрос на рисковые активы, в том числе поддержит восстановление нефти. На таком фоне рубль способен неплохо укрепиться: доллар может опуститься к уровню 72 рублей или даже проверить на прочность 12-месячный минимум 71,5 рубля.

С другой стороны, инфляция в США и в большинстве других стран по-прежнему находится на высоком уровне, что ограничивает возможности сохранения даже текущих монетарных и фискальных стимулов, не говоря уже о новых. Правда, ключевые центробанки уверены во временности инфляционного всплеска и скорой стабилизации динамики потребительских цен.

Если же этот прогноз не оправдается, то для обуздания инфляции все же придется ужесточать денежно-кредитную политику, что на фоне сохранения проблемы пандемии затормозит восстановление экономики или даже приведет к новой рецессии и кризису. Это подорвет спрос на сырье, ударив по его стоимости, а также вызовет бегство инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар, что спровоцирует его резкий рост.

Естественно, рубль не сможет оставаться в стороне от столь негативных трендов, у нас доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей.

Однако пока подавляющее большинство инвесторов считают такое развитие событий маловероятным, по-прежнему веря в способность глобальных монетарных и государственных властей не только предотвращать сильные и продолжительные кризисы, но и поддерживать стартовавшее в прошлом году активное восстановление мировой экономики.

Не стоит сбрасывать со счетов и санкционный фактор. Хотя после июньской встречи президентов России и США он существенно ослаб благодаря улучшению геополитической обстановки, на этой неделе появились очередные сообщения об антироссийских мерах. Правда, они остаются в русле аналогичных шагов Запада, наблюдавшихся в последние годы, и носят локальный характер, то есть не способны нанести значимый вред российской финансово-экономической системе и бизнесу.

К тому же наш рынок давно выработал иммунитет к подобным мерам и в целом к антироссийской риторике. Лишь реальная угроза санкций, направленных против секторов российской экономики и крупного бизнеса, способны вызвать сильное падение рублевых активов. Однако пока не наблюдается геополитических трендов, которые бы увеличивали вероятность реализации такого сценария. Напротив, июньский саммит Россия-США заложил основу по меньшей мере для стабилизации отношений между Москвой и Западом.

Таким образом, если сложившаяся в августе совокупность факторов не претерпит существенного изменения, рубль способен и дальше демонстрировать стабильную динамику и устойчивость к кратковременным негативным сигналам с мировых рынков.

Правда, по отношению к нефтяным ценам российская валюта вошла в зону некоторой переоцененности. Это отражается в рублевой стоимости нефти марки Brent, которая снизилась с исторического максимума 5800 рублей, установленного в начале июля, до 4800 рублей.

Все же с точки зрения доходов госбюджета и нефтяных компаний экономически обоснованный уровень показателя находится выше 5000 рублей. Поэтому, в случае появления долгосрочных факторов закрепления котировок Brent ниже 65 долларов, рубль может ускорить снижение и доллар вернется в коридор 75-80 рублей.

Нефтяной рынок оказался самым уязвимым перед новой волной пандемии, так как котировки нефти даже сейчас находятся на докризисных уровнях, что предполагает возвращение и глобального нефтяного спроса к значениям, которые были до пандемии. Поэтому, если этот сценарий окончательно будет перечеркнут неспособностью мировой фармакологии достаточно оперативно купировать проблему новых штаммов коронавируса, нефть может вернуться в коридор 30-50 долларов, что приведет к росту доллара до 80 рублей и выше.