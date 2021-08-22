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22.08.2021 00:28
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл отметил тесную связь народов Греции и России

Текст: Анна Спицына

Русская православная церковь вносит значимый вклад в укрепление добрых отношений между странами, связанными общей христианской верой и близкой по духу культурой, сказано в приветствии патриарха Московского и вся Руси Кирилла, которое он направил участникам благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века".

Предстоятель Русской церкви подчеркнул в приветствии, что фестиваль приурочен к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа. Вторая важная дата - 20-летие прославления в лике святых адмирала Федора Ушакова.

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Отметив, что "исторические судьбы наших народов тесно связаны", патриарх напомнил, что святой Феодор Ушаков во главе эскадры Российского флота участвовал в освобождении Ионических островов от иностранной оккупации. А позже россияне помогали своим греческим братьям в борьбе за независимость. И "память о павших героях, об их жертвенном подвиге священна для жителей России и Греции", подчеркивается в приветствии патриарха.

Международный фестиваль христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века" проходил в субботу в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве и на площади пред главным храмом Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Фестиваль проходит в рамках перекрестного Года истории России и Греции.

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