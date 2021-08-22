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22.08.2021 09:00
Рубрика: Общество

Первое сентября: Как подготовить первоклашку к школе

Текст: Ирина Ивойлова
В этом году в школу пойдут почти два миллиона первоклашек. А это значит, что как минимум шесть миллионов мам и пап, бабушек и дедушек готовятся к этому торжественному дню. Рассказываем, как морально подготовить себя и ребенка к школе, какими словами поддержать первоклашку, как приспособиться к новому режиму дня.

Психологи говорят: когда ребенок пошел в первый класс, семья переживает самый настоящий кризис. В том смысле, что в семье должны произойти серьезные перемены. И если обстановка доброжелательная, благополучная, кризис будет успешно пройден.

Что должны обязательно сделать родители первоклашки?

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Вопрос читателям: О чем спросить детей в школе 1 сентября

1.Надо заранее, еще до 1 сентября, договориться, кто из домашних будет отводить ребенка в школу, кто - забирать после уроков, кто готовить обед и помогать с уроками?

2.Ребенку нужно выделить рабочее место. Пусть это будет даже небольшой стол в углу общей комнаты. Но отмахиваться: "Пусть сидит за кухонным столом!" или "Да какое рабочее место в первом классе!" не стоит.

3.Для первоклашек очень важен подлинный интерес родителей к тому, как прошел школьный день. Применяем приемы активного слушания. "Расспросите ребенка: "Что тебе сегодня больше всего запомнилось в школе?", "С кем ты сегодня подружился?", "О чем учитель говорил на уроке?", "Что делали на переменках?" Постарайтесь найти время на такие разговоры с ребенком и отложите на время свои дела. Найдите время, остановитесь, выслушайте своего ребенка - ему сейчас это очень нужно", - рассказала "РГ" психолог, сотрудник Института непрерывного образования МГПУ Лариса Носова.

4.Приготовьтесь к тому, что и у вас, и у ребенка поменяется режим дня. Одно дело - детский сад. В восемь привел, в шесть забрал, В девять отбой. А сейчас новый коллектив, уроки, волнение… Вашему ребенку может быть трудно уснуть или встать к первому уроку. Как помочь? "Важно, чтобы в семье были ритуалы. Например, посидеть перед сном на кровати ребенка, поговорить с ним. Почитать ему вслух книгу… Варианты в каждой семье могут быть свои. Традиции - то, на чем стоит заморачиваться", - уверена Лариса Носова.

5.Помните, первый год в школе: новые события, люди не только для ребенка, но и для его родителей. Правильно выстраивайте долгосрочные отношения. Не обсуждайте с учителем проблемы при ребенке. Не обсуждайте своего ребенка с учителем при других родителях. Им незачем знать подробности. Для разговора с учителем постарайтесь найти момент, когда посторонние не будут вас слышать.

6.Проанализируйте свои чувства и представления о школе: очень важно не переносить свой собственный, возможно, негативный опыт в жизнь ребенка. Он проживает собственную жизнь!

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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7.Дети учатся, видя, как мы ведем себя в разных ситуациях. Если возникает сложная эмоциональная ситуация, разбирайтесь в ней как взрослый человек: спокойно и конструктивно. К сожалению, часто сами родители начинают себя вести как капризные дети, а это только ухудшает ситуацию. На первом же родительском собрании договоритесь о правилах общения в чате - спам не рассылаем, с Новым годом бабушек и дедушек не поздравляем, в пять утра и в час ночи не пишем.

8.Сотрудничайте со школьными педагогами и психологами, помните, Вы выстраиваете отношения на 11 лет!

Общество Образование РГ-Видео

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