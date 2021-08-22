Защитит или "утопит" права пользователя Сети специалист по цифровому следу

Минтруд утвердил профстандарт "Специалист по моделированию цифрового следа", а несколько вузов и колледжей начали набор студентов. И сразу встал вопрос - новые профи будут цифровыми правозащитниками или следователями?

- Беспристрастными сборщиками цифрового следа человека, - считает доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. - Они будут визуализировать данные цифровой активности следа. Новая профессия не направлена на отслеживание активности в соцсетях. С этими функциями справляются IT-аналитики и разработчики. Задача новых профи - сбор комплекса или "облака" цифрового следа - данные об образовательной, профессиональной деятельности носителя следа, его хобби, потребительское и экономическое поведение, круг общения, питание и все, что оставляет след.

Аналитики делят цифровой след на два вида: пассивный и активный. Пассивные следы собираются без ведома пользователя и так же скрыто используются, например, в маркетинге для сегментирования потребителей или физлицами и юрлицами в своих целях и, увы, во вред владельцам цифровых следов. Активные - следы, которые люди открыто оставляют на сайтах и в комментариях. Так складывается облако персональных данных, которое и будут собирать новые профессионалы. А вот дальше эти данные могут изучать как работодатели, чтобы не ошибиться в соискателе работы, так и абсолютно все, включая соседей, врачей, банкиров или мошенников. И вот тут возникает водораздел: в цифровом пространстве, все как в жизни, - с зарплатных карт воруют деньги и надо определить след и найти мошенников, клевещут - тоже надо выйти на след и наказать клеветника. Потом эти созданные продукты надо хранить и контролировать, как и иные продукты цифры - портфолио школ, детских садов, врачей или турфирм. Ведь люди ориентируются на отзывы, которые не всегда справедливы, а цифровой след может субъективизм свести к минимуму. Например, он может помочь банкам определить платежеспособность тех, кто обращается за кредитами. Уберечь или свести к минимуму общение с мошенниками. Правда, есть у интернет-сыска есть и оборотная сторона - цифровая дискриминация.

- Впереди целые цифровые войны по ограничению доступа к цифровым следам, - убеждена сенатор, зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству СФ Ирина Рукавишникова, - и тут важно определить реестр сбора информации и запретить собирать слишком много персональных данных о гражданах. Также нужно создать сервис, которому можно доверять и проверять факты передачи персональной информации тому или иному оператору. Люди ведь не запоминают весь тот спектр следа, который они оставляют, а государство, например, на портале госуслуг, могло бы создать такой сервис, где бы хранилась вся информация - и след о человеке, и след об операторах, которым человек отправил свои данные.

Рукавишникова обратила внимание на то, что операторы персональных данных часто грешат - просят граждан указывать избыточную информацию. Сенатор предложила законодательно запретить подобные действия, чтобы будущие сборщики цифрового следа не имели "мессианского" искушения - превратиться в "большого брата". И тогда новая профессия - "специалист по сбору цифрового следа" повысит качество управленческих решений, а не людских рисков. Она упорядочит цифру и не даст поводов паниковать и придумывать "цифровые" страшилки.