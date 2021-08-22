Президент Болгарии призвал политиков не испытывать терпение граждан

Президент Болгарии Румен Радев вновь призвал представленные в парламенте политические силы прийти к компромиссу в процессе формирования правительства.

"Пусть партии знают, что терпение болгар на исходе, - заявил глава республики перед СМИ. - Я ожидаю отчетливый сигнал, что партии будут в состоянии сформировать устойчивое управляющее большинство".

Острый кризис в Болгарии стал причиной существенных противоречий между ключевыми политсилами. Так, после состоявшихся в апреле выборов в парламент законодательный орган из-за внутренних разногласий оказался не способен создать коалицию для формирования совета министров. В этих условиях Радев был вынужден назначить служебный кабмин и распустить парламент.

Досрочные выборы, состоявшиеся в июле, не смогли коренным образом изменить ситуацию. Две крупнейшие партии уже вернули президенту свои мандаты на формирование правительства, осознавая отсутствие поддержки со стороны других игроков. На предстоящей неделе лидер государства вручит мандат в третий раз, что станет последним и при этом маловероятным шансом избежать повторный роспуск парламента и проведение новых досрочных выборов.