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22.08.2021 21:03
Рубрика: Экономика

Знания в приоритете

ПСБ развивает проекты в сфере финансового просвещения
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск № 190(8541)
ПСБ стал членом Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Это позволит ему масштабировать собственные инициативы в области финансового просвещения, развивать взаимодействие с экспертами ассоциации и профессиональными участниками рынка для поддержки общественных проектов в сфере финансовой грамотности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня рынок предлагает широкий спектр финансовых продуктов: люди берут кредиты, приобретают ценные бумаги, оформляют страховки, совершают разного рода платежи.

Фото: iStock
Что сейчас происходит на финансовом и сырьевом рынке

Для того, чтобы выгодно пользоваться финансовыми продуктами и сервисами, требуются определенные знания. Если же таковых нет, возникают самые разные риски: от непомерных долгов, в которые человек по незнанию может влезть, до риска стать жертвой финансовых мошенников. Именно поэтому программы, нацеленные на повышение уровня финансовой грамотности, - являются важным шагом для устранения подобных рисков.

По словам руководителя центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерины Матвеевой, повышение уровня финансовой грамотности - один из важнейших аспектов социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан.

Для того, чтобы выгодно пользоваться финансовыми продуктами и сервисами, требуются определенные знания

"ПСБ как опорный банк оборонной промышленности России уже несколько лет реализует ряд проектов повышения финансовой грамотности среди сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств и военнослужащих, - отметила Екатерина Матвеева. - Наши программы не только помогают клиентам принимать взвешенные финансовые решения, но и развивают навыки долгосрочного планирования личных финансов, что в перспективе обеспечивает повышение качества жизни и финансовую безопасность граждан. Обмен лучшими практиками в рамках АРФГ предоставит клиентам дополнительные возможности для более детального знакомства с инструментами финансового рынка и инвестирования, а также позволит лучше ориентироваться в общем потоке информации, касающейся финансовой грамотности".

Повышение финансовой грамотности необходимо для социально-экономического развития страны

"Сегодня все больше организаций понимают значимость повышения финансовой грамотности, - подчеркнул директор АРФГ Вениамин Каганов. - Они не только реализуют свои программы, но и готовы обмениваться опытом, участвовать в совместных проектах и поддерживать общественные инициативы. Мы рады, что ПСБ вошел в число членов ассоциации. Благодаря его участию мы сможем усилить нашу работу с такой приоритетной аудиторией, как военнослужащие, сотрудники ОПК и силовые ведомства. Системная и скоординированная работа в сфере финансового просвещения, уверен, приведет к еще большим успехам. Вместе мы сможем многое".

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