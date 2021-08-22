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22.08.2021 02:32
Рубрика: В мире

Путешествующая по Стамбулу собака стала звездой Twitter

Текст: Константин Волков

В августе в Стамбуле была замечена большая собака, которая предпочитает передвигаться по мегаполису на общественном транспорте, сообщает турецкое издание Hurriyet. В турецком сегменте Twitter она получила имя "собака, путешествующая по Стамбулу", и жители регулярно выкладывают новые отчеты о том, где встретили животное.

Впервые собаку, которая зашла в вагон трамвая и отказалась выходить, несмотря на попытки вагоновожатого ее выдворить, была замечена на остановке Топхане в центре города. Вагоновожатый после безуспешных попыток высадить животное спросил у пассажиров, нет ли возражений против присутствия четвероногого в салоне. Поскольку никто не был против, собака доехала до конечной остановки Кабаташ на берегу Босфора.

Фото: iStock
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В последующие дни эту же собаку встречали на паромах, курсирующих через Босфор, в автобусах, метробусах (стамбульский наземный общественный транспорт, следующий по огороженным выделенным полосам) и даже в вагонах метро линии Мармарай, соединяющей под Босфором европейскую и азиатскую части города.

Местные жители заметили, что собака в основном путешествует с запада на восток. Последнее время ее уже встречали в Пендыке и даже в Гёбзе - в самых восточных районах большого Стамбула. Кто-то уже прозвал собаку "Эвлия Челеби" - так звали османского путешественника 17-го века, который за 40 лет объехал Османскую империю и написал записки о своих странствиях.

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