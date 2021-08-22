Путин: Иногда напоминаю Лаврову, что он не министр обороны

МИД РФ занимает активную наступательную позицию, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что иногда ему приходится напоминать министру иностранных дел Сергею Лаврову, что он не министр обороны.

"Большой тайной не будет, что наше дипломатическое ведомство занимает очень активную, наступательную позицию. Иногда мне приходится даже напомнить (Сергею Лаврову), что он не министр обороны, а иностранных дел", - сказал президент на встрече с представителями "Единой России".

"Огромный профессиональный потенциал нашей дипломатической службы, конечно, сегодня реализуется и работает безусловно очень прагматично, именно в национальных интересах страны", - добавил он.