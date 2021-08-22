Путин: Нельзя допустить в РФ под видом беженцев боевиков из Афганистана

Ситуация вокруг Афганистана имеет прямое отношение к национальной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились", - подчеркнул он.

На встрече с представителями партии "Единая Россия" глава государства обратил внимание на позицию западных стран, которые настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз на Запад. "Значит в эти страны направлять без виз можно, а к себе брать без виз они не хотят", - сказал он, назвав такой подход унизительным по отношению к людям.

При этом для России некоторые эти центральноазиатские государства - близкие, союзнические страны, с которыми даже нет каких-то визовых ограничений. "Да граница-то какая - тысячи километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла - и поехал. И что мы будем с этим делать?" - задался президент вопросом.

- Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе, - заявил Владимир Путин. - Эти ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно.