Путин: Новый состав ГД должен выстроить систему поддержки семей с детьми

Система поддержки семей с детьми пока не является полной, заявил президент Владимир Путин.

"Задача будущего состава Госдумы, в том числе и партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16, может быть, 17 лет. До окончания школы во всяком случае", - подчеркнул глава государства на встрече с представителями "Единой России".

Такая задача, заметил он, стояла перед прежним составом Государственной Думы. "Нужно вместе с правительством все это подготовить и безусловно принять", - указал Путин.