Путин оценил меры кабмина и ЦБ для сдерживания инфляции

Президент Владимир Путин считает, что меры правительства и Центрального банка, предпринимаемые для сдерживания инфляции, абсолютно адекватны складывающейся обстановке.

- Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия для того, чтобы снизить параметры инфляции, и перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы, - подчеркнул глава государства на встрече с представителями "Единой России".

По словам Путина, сегодня инфляция год к году составляет 6,5 процентов.